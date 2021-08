Los directos de Ibai Llanos suelen caracterizarse por contar con un ambiente distendido, pero en la noche del jueves 12 de agosto esa atmósfera se vio truncada. Un día antes, el streamer aventajó a los medios deportivos españoles y consiguió una entrevista en exclusiva con Leo Messi durante su presentación con el Paris Saint-Germain. Tal hito no pareció sentar bien a ciertos referentes del periodismo patrio, como fue el caso de Juanma Castaño, que publicó un tuit que despertó una polémica tan abrumadora que el director de 'El Partidazo' decidió tratar de explicarse en una conversación con Ibai.

Juanma Castaño e Ibai Llanos

Con Siro López como mediador, el concursante de 'MasterChef Celebrity 6' entró al directo del joven vasco para enterrar el hacha de guerra. "Dices que he despreciado lo que has hecho. Te juro por Dios que no ha sido así. Y eso vengo a decir", aseguraba Castaño, que sacaba a relucir la causa por la que no "entendía nada" acerca de la entrevista con Messi: "He rajado de la posición en la que nos quedamos nosotros, no de lo que haces tú. Tú no tienes ninguna culpa, lo haces de puta madre".

"No me meto con que Ibai tenga Messi, me quejo de que solo Ibai tenga a Messi", añadía el periodista. Entonces llegaba el turno de palabra de Llanos, que se mostraba evidentemente tenso. "Se entiende de que manera indirecta o directa, el ataque es hacia mí porque el que está allí soy yo", afirmaba la estrella de Twitch, una plataforma cuyos mecanismos se le escapan a Castaño. "Tu problema es el desconocimiento, como dices tú que no entiendes el chat y tal", aseveraba el anfitrión del directo, insistiendo en esa falta de comprensión: "Has despreciado mi trabajo con el tuit que has puesto porque dices que no lo comprendes".

Un conflicto que venía de largo

Aunque la controversia ha estallado esta semana, Ibai ha reconocido durante la conversación que llevaba un tiempo molesto: "Hace meses me llegaron rumores de que había muchos periodistas que hablaban mal de mí. Me dijeron que tú a mí me matabas por la espalda". Una acusación que Castaño y López desmentían inmediatamente, aunque Llanos no acabara convencido del todo. A pesar de este choque de espadas, tuvieron cabida algunas risas y la tensión se disipó ligeramente, llegando a cerrar la conexión con un tono menos hostil.