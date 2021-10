El resultado de las elaboraciones en 'MasterChef Celebrity 6' no siempre es el esperado y puede acabar siendo todo un desastre. Esto es lo que le pasó a Juanma Castaño, quien, durante la emisión del 25 de octubre, sorprendió al jurado y a sus compañeros con uno de sus cocinados. En concreto, se trataba de un postre de dudoso aspecto y poco apetecible.

Juanma Castaño y su postre de 'MasterChef Celebrity 6'

Durante la primera prueba del espacio, los aspirantes debían replicar algunos platos inspirados en conocidas canciones, por ejemplo, Arkano tuvo que cocinar un arroz con bacalao en honor a "Sarandonga", la mítica canción de Lolita Flores. En el caso de Castaño, tenía que crear una tarta de café, inspirada en el mítico tema "Ojalá que llueva café" de Juan Luis Guerra. Sin embargo, las malas habilidades del locutor para la repostería hicieron que el bizcocho no pudiera sostener el resto del pastel, dejando un aspecto bastante extraño.

Plato original / Presentación de Juamna Castaño



la gente es muy envidiosa, yo no veo la diferencia XD

(entra en la categoria "lo que pides / lo que te llega") #MCCelebrity pic.twitter.com/VV99MiU5JK — Wilkin García (@wilbowow) October 25, 2021

Al ver la pinta de la elaboración de Castaño, varios de sus compañeros y el jurado del talent show de Shine Iberia bromearon sobre el plato: "Esto puede hacer bueno al 'león come gamba'", comentó Pepe Rodríguez antes de probar el postre. Después, durante el veredicto, dijo que su propuesta era la peor de toda la prueba y que se encontraba entre "los platos más feos" del formato culinario y que era "el postre más feo del mundo". Este comentario no hundió al comentarista deportivo, que siguió haciendo bromas sobre su dulce: "Sabía que iba a hacer historia en 'MasterChef'. He venido aquí para dejar un recuerdo imborrable, y desde luego lo estoy consiguiendo", comentó.

Críticas por su mala actitud

A pesar de que durante la cata comentaron que tenía un buen sabor, los jueces reprocharon a Juanma Castaño su mala predisposición: "Has cocinado con mala actitud. Has dicho yo no puedo con esto, hundido", aseguró Jordi Cruz. Aun así, el periodista asturiano no perdió el sentido del humor y le dedicó el plato a su némesis, Miki Nadal, que fue expulsado en el anterior programa, bautizando a la elaboración como "Va por ti, Miki".