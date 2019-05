Julen contra Violeta tras su enfrentamiento con Fabio en 'Supervivientes': "Me siento utilizado por ella"

La pareja formada por Julen y Violeta Mangriñán fue una de las últimas que surgió del programa 'Mujeres y hombres y viceversa'. Y a pesar de que en un principio parecían estar muy enamorados, finalmente tanto las idas y venidas de la pareja como la participación de Violeta en Supervivientes' han hecho que la pareja se quebrara por completo, rompiéndose en una conexión en directo con Honduras.

Julen en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Esto conseguía que Violeta Mangriñán se quedase sin ningún tipo de compromiso en España, pudiendo dar rienda suelta al sentimiento y la pasión que estaba empezando a surgir con el argentino Fabio Colloricchio dentro del reality de aventura. Aun así, la pareja recién formada ya ha vivido su primer roce dentro de 'Supervivientes', tras sentirse algo distanciados.

Esta pequeño roce se ha podido ver íntegramente en el programa presentado por Toñi Moreno, de forma que su expareja Julen ha podido verlo en primicia, dando su opinión. "Me daría mucha pena que ya que ella puso fin a nuestra relación por Fabio, ahora él la mande a paseo. Yo es lo que dije que iba a hacer Fabio", decía Julen en 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Sabe cuál es su rol, sabe como dar juego, quiere ser llamativo... Entonces Fabio está jugando sus cartas y le ha salido bastante bien. Yo me siento utilizado por Violeta y Violeta se sentirá utilizada por Fabio", concluía Julen.

¿Ha reculado Fabio?

"No he hecho las cosas únicamente por ti", le explicaba Violeta Mangriñán a Fabio Colloricchio durante su discusión, dejando claro que pensaba dejar a Julen sí o sí. Por otra parte, el argentino echaba balones fuera cuando la joven le pedía explicaciones sobre por qué no había sido claro con ella desde el principio con respecto a su exnovia. "Quiero ir despacio y te quiero conocer bien", decía Colloricchio, justificando alguna de sus actitudes o comportamientos con Mangriñán.