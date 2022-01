Julia Otero comunicaba el 22 de febrero de 2021 que debía retirarse temporalmente de su programa "Julia en la onda" a causa de un cáncer de colon. Once meses después, la periodista logró superar la enfermedad. En su visita a 'El hormiguero', la gallega hizo una reflexión en torno a su experiencia: "No soy bandera ni estandarte de nada", comunicó.

Pablo Motos y Julia Otero, en 'El hormiguero'

La locutora quiso mandar un mensaje de apoyo a las casi 300.000 personas que sufren cáncer cada año en España. "Yo no soy diferente a ellos. Mi intención es ayudar a la gente que no tiene voz, porque, de los miles que están diagnosticados, habrá mucha gente viéndonos ahora mismo en casa. Y, si alguna cosa de lo que digo les sirve a ellos o a su entorno, habrá merecido la pena".

Julia Otero quiso subrayar la importancia del lenguaje a la hora de tratar la enfermedad públicamente desde el formato de 7 y acción: "Nunca he oído que de un señor que ha muerto de un infarto digan que ha perdido la batalla contra el infarto. Parece que sea culpable. La batalla es física, química y mecánica, pero eso, no se puede establecer en términos de ganar o perder", advertía.

También hizo hincapié en los mensajes de ánimo que, pese a ser dichos con la mejor voluntad posible, no siempre son adecuados: "Hay gente que, para animarte, te dice que eres valiente y muy fuerte", comenzaba. "No hay otra opción que ser fuerte, tienes que resistir como sea. Ni eres más valiente ni vas a una guerra. Si te dejan hecha unos zorros, ¿cómo vas a ir a la guerra en la peor circunstancia física posible?", explicaba la periodista.

¿Cómo lo afrontó mentalmente?

Julia Otero recordó cómo fue el momento en el que el doctor le comunicó el diagnóstico en una revisión rutinaria. "Es un shock traumático de tal magnitud que es muy difícil contarlo. Yo pensaba que la frase temblar de miedo era un recurso del lenguaje, pero no. Se puede temblar de miedo. Te pasa por delante la vida futura que tú has soñado que aún te queda. Te pones a pensar en los hijos, en los nietos que no verás... Es melancolía del futuro más que del pasado", narró con templanza.