Julio Ruz sorprende en 'Sálvame' con su cambio radical de look tras su injerto de pelo

Julio Ruz se había alejado temporalmente de las cámaras tras su paso por 'GH Dúo', donde fue expulsado por "conducta inaceptable" con su expareja, María Jesús Ruiz. Desde aquel momento, el empresario redujo bastante su aparición en la pantalla pequeña, aunque nunca dejó de lado sus redes sociales, en las que ha estado pendiente y aportando su opinión sobre los diferentes realities que se han emitido en Telecinco.

El cambio de Julio Ruz

Tras varios meses al margen del mundo televisivo, reapareció en el programa de 'Sálvame' el 25 de febrero, donde criticó nuevamente a la madre de su hija después de que ella confirmase que había vuelto con su novio Curro, quien está casado con otra mujer. No obstante, lo destacado de su intervención no fueron los argumentos en contra de su expareja, sino su impresionante cambio de look.

El empresario siempre había aparentado más edad de la que le corresponde debido a su calvicie. Ahora, el hombre de 37 años ha reaparecido con una impresionante melena y se ha dejado barba. El nuevo aspecto de Julio Ruz ha sido gracias a un injerto capilar que se ha hecho en Madrid, algo que ha ido mostrando en su cuenta de Instagram y, según se puede ver en su reaparición en el programa de Paz Padilla, ha dado más que resultado.

La expareja sigue en pie de guerra

A pesar de haber terminado su relación hace tiempo, Julio Ruz no ha guardado el hacha de guerra contra María Jesús Ruiz. El empresario no puede evitar enfadarse al ver a la madre de su hija en televisión: "Cuando oigo las declaraciones de María Jesús, me caliento y me cabreo", confesaba el exconcursante. Los colaboradores de 'Salvame' opinan que Ruz sigue "enganchado" de su expareja: "Me da igual lo que haga con su vida pero hay algo que nos une y tengo que velar por ciertas cosas", concluye el hombre.