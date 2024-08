Por Fernando S. Palenzuela |

La edición de este 2024 del Festival de Eurovisión se convirtió en una de las más polémicas de la historia. A raíz de la participación de Israel en plena ofensiva hacia Palestina, varios representantes mostraron su disconformidad con la representante israelí, a lo que se sumaron numerosas polémicas en donde la delegación de dicho país estaba metida. Los ánimos estaban muy tensos, pero lo impensable llegó en el momento en el que la UER anunció que Joost Klein estaba descalificado.

Joost Klein en Eurovisión 2024

Según informaba la organización,, que lo había denunciado por agresión tras su actuación en la segunda semifinal. Tres meses después, la Justicia sueca ha cerrado la investigación sobre el incidente, afirmando que

"Se ha cerrado la investigación sobre un hombre de 26 años sospechoso de haber amenazado ilegalmente a una mujer", indicaba la Fiscalía de Suecia, que aunque no menciona el nombre del cantante sí que concreta que ocurrió el 9 de mayo en el Festival. "La investigación concluyó que el hombre realizó un movimiento que golpeó la cámara de la mujer. Los hechos sucedieron rápidamente y fueron percibidos de forma diferente por los testigos del incidente".

Por tanto, la Justicia ha aclarado que no se puede demostrar que Joost Klein agrediera a nadie de forma intencionada, así que todo se debió a un accidente. "Hoy he cerrado la investigación porque no puedo demostrar que el acto fuera capaz de causar un temor grave o que el hombre tuviera tal intención", aseguraba Fredrik Jönsson, fiscal a cargo del caso.

El caos de ese momento

Como decíamos, aquella semana en Malmö los ánimos estaban a flor de piel por todo lo que estaba sucediendo con Israel. Sin embargo, la Unión Europea de Radiodifusión rápidamente negó que el incidente de Joost Klein tuviera nada que ver con Eden Golan. Las sospechas sobre que había pasado algo comenzaron a hacerse palpables cuando la voz de 'Europapa' no apareció en el "Jury Show", pese a sí haber hecho acto de presencia 15 minutos antes en el ensayo del desfile de banderas. La política de tolerancia cero del festival llevó al neerlandés a quedarse fuera de la competición pese a ser uno de los grandes favoritos.