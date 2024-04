Por Sergio Navarro |

Hace unos años, a finales de 2017 concretamente, Karlos Arguiñano ya se pronunció sobre 'MasterChef', criticando que se vendiera como un programa de cocina cuando desde su punto de vista es un reality. El jurado del talent de La 1 llegó a responder, pero sin buscar el enfrentamiento, limitándose a decir que él es "un referente de la televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa".

Recientemente, sin haber cambiado de opinión, el cocinero que cada mediodía presenta nuevas recetas en Antena 3 se ha hecho viral hablando de nuevo sobre 'MasterChef'. Lo ha hecho en un curso de cocina, donde le han preguntado que por qué nunca ha participado en el talent. La oferta de este y de otros le ha llegado en varias ocasiones, ycompletamente distinto.

"Yo no he querido hacer ninguno; eso no son programas de cocina, son realities de cocina", asegura rotundamente y añade que "ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo esto, te estorbo, no te dejo... y la cocina es compañerismo". Él prefiere que entre los que cocinan haya apoyo para que las "cosas salgan cojonudas, porque luego se lo metes por la boca a la gente". Además, echa más leña al fuego al afirmar que "en esos programas no ha aprendido nadie a cocinar, parecen guerras".

También ataca al 'Junior'

Y de la edición de anónimos, ha saltado a la de 'MasterChef Junior', siendo igual de duro o incluso más: "Los niños tienen que hacer cosas de niños y la cocina es cosa de chicos y chicas ya de 15, 16, 17 para arriba", decía el cocinero, no sin añadir que "otra cosa es que en casa, de niños, puedan ayudar a hacer albóndigas o croquetas, cosas que no tiene peligro, ni fuego, ni cuchillos...".