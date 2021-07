Karmele Marchante ha vuelto (una vez más). La que fuese colaboradora estrella del programa 'Sálvame' ha decidido publicar un vídeo en su canal de Youtube en el que se dirige a dos excompañeros de platós: Jesús Mariñas y Lydia Lozano. En el vídeo, Marchante ha desvelado una sorprendente traición de la reina del "chuminero" al periodista.

Karmele Marchante y Lydia Lozano

"Él acuñó la famosa frase: '¡Que te calles, Karmele!', que se decía en todas las partes de España en un momento determinado, pero la enmudeció cuando otra que tal baila, llamada Lydia Lozano, en la época de las páginas webs, sacó una que se llamaba www.quetecallesKarmele.com, ¿eso lo entendéis? Yo no, lo suyo es que se hiciera una con su nombre, como yo, que tenía la de KarmeleMarchante.com, no la que hizo que no tuvo ningún éxito", empezó contando Karmele.

Esta "traición" ocasionó que Jesús Mariñas dejase de utilizar el famoso "que te calles, Karmele". "Mariñas nunca más volvió a utilizar ese apelativo, le daba una rabia que se moría", ha contado la catalana para sus seguidores. Y aunque es de sobra conocida la enemistad entre el colaborador y ella, en esta ocasión ha sacado una lanza a favor del comunicador y ha desvelado que Lydia Lozano le hizo una jugarreta al tertuliano.

Tenía envidia, exceso de ego

La excolaboradora de 'Sálvame' abría así una nueva polémica y aprovechaba para contar los trapos sucios de Jesús Mariñas, de quien aseguraba que no es periodista. "Tenía envidia, exceso de ego. Un día que me trató peor de la cuenta, recuerdo que le dije: 'No sé cómo te atreves a tratarme así con la cantidad de muertos que tienes en tu armario'... Se quedó negro, blanco, de todos los colores... Enmudeció". Además, la catalana está decidida a abrir nuevos horizontes con Youtube y está dispuesta a desvelar todos los secretos de sus excompañeros de profesión. Parece que el famoso "que te calles, Karmele" ya no va con ella.