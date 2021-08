Karmele Marchante ha reabierto la caja de los truenos, comentando un controvertido tema del pasado. La periodista sigue centrada en su canal de YouTube y, en esta ocasión, ha hablado sin tapujos de la polémica que hubo en el reality de'Campamento de verano' con Lucía Etxebarria y el presunto escándalo sexual al que tanto hizo referencia.

Los 11 exploradores en la primera gala de 'Campamento de verano' y el sargento Alonso

La youtuber se ha remontado al año 2013, fecha en la que se emitió el formato, para contar los privilegios que tenía Etxebarría. "Me di cuenta que tenía demasiados privilegios. Se firmó un contrato con el que ella podía escribir con su ordenador, en la parte de atrás donde solo estaba el personal técnico", y añadía que la escritora también podía leer la prensa, algo que el resto de concursantes tenían prohibido.

Sin embargo, la catalana se ha pronunciado sobre la polémica entorno al presunto escándalo sexual que denunció públicamente la escritora tras abandonar el programa. "Ella dormía en una cabaña mixta, como todas, y parece ser que le tocó un chico que roncaba un poco. No quiero dar su nombre. También tenía como tics nerviosos cuando dormía, algo que le sucede a bastante gente", explicaba.

Pone en duda su versión

Tras poner en antecedentes a sus seguidores, la excolaboradora de 'Sálvame' ha revelado que la escritora "montó un pollo". "Dijo que este personaje masculino le había hecho gestos obscenos por la noche, la había acosado y se quería marchar... Una cosa increíble. Nos reunieron a todas las personas integrantes de 'Campamento de verano'. Vino la directora y gente de la productora", y afirmaba que ella no podía hablar porque no lo había visto, algo que desmintió Etxebarría en 2019 a través de un vídeo en Instagram, en el que acusó a Marchante de guardar silencio.

"La gente de su cabaña negaron estos hechos. Dijeron que sí, que roncaba mucho, pero que no había habido ningún episodio de acoso ni exhibicionismo". Por otra parte, la comunicadora incidía que es un tema que no quiere tocar: "Yo estoy en contra de los exhibicionismos obscenos y los acosos y todas estas cosas. Parece que estoy riñendo o hablando mal de Lucía porque se lo inventó o porque creyó verlo.

Yo dije lo que pensaba y creo que ella se lo inventó. O quizá también tuvo una pesadilla de una cosa que no era. Cuando no hay un episodio de acoso de verdad o cualquier otro tipo de violencia, también hay que decirlo", zanjaba. ¿Tendrá respuesta de la escritora o, por contra, no dará importancia a estas declaraciones?