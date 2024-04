Por Daniel Parra |

La gala del pasado domingo 7 de abril de 'Supervivientes: Conexión Honduras' dejó a un nuevo expulsado definitivo del concurso. La decisión de la audiencia estuvo entre Kike Calleja de Domingo, Arantxa del Sol y Kiko Jiménez, los tres nominados de Playa Limbo, después de que Laura Matamoros se salvase tras aguantar más tiempo que el resto en la prueba de la apnea. Los espectadores decretaron que Arantxa del Sol seguiría en el reality, siendo la primera salvada de los tres. A pesar de la alegría inicial, la presentadora se mostró conmovida ante la posible salida de Calleja, al que confesó que le ha cogido cariño desde su llegada a Honduras: "Me ha emocionado el pensar que se pueda marchar".

Kike Calleja, Laura Matamoros, Arantxa del Sol y Kiko Jiménez en 'Supervivientes 2024'

Matamoros compartió el sentimiento de del Sol hacia Calleja: Sandra Barneda permitió tanto al periodista como a Kiko Jiménez escuchar a algunos de sus seres queridos desde plató. La primera en hablar fue Raquel Abad, la mujer de Calleja, que dijo estar orgullosa de su marido:. "Para mí, si me voy, el premio es reencontrarme contigo. Eres la mujer de mi vida", respondió el periodista. Por su parte,

Tanto Laura Matamoros como Arantxa del Sol confesaron que preferían que fuese Kike Calleja el que se quedara en 'Supervivientes'. Sin embargo, Sandra Barneda anunció que la audiencia había decidido a través de la app de Mitele que, con un 55% de los votos, el expulsado sería Calleja: "Quiero dar las gracias por los días que me habéis hecho pasar, que he sido muy feliz con vosotros". "Gracias a Cuarzo y a Mediaset por darme la oportunidad de formar parte de esta aventura que no voy a olvidar nunca", dijo el colaborador de 'Fiesta' y Vamos a ver'.

La bronca de Pedro García Aguado

El jueves 11 de abril, Pedro García Aguado, Aurah Ruiz, Blanca Manchón y Marieta Díaz se jugarán la expulsión de 'Supervivientes'. Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', los espectadores fueron testigos de la gran bronca protagonizada por el expresentador de 'Hermano mayor' a causa del arroz. El exwaterpolista le dijo a Aurah Ruiz que ellos cocinaban al día siguiente, algo que Arkano no se tomó bien: "Pedro por la cara ha dicho que no cocina hoy".

Esto molestó mucho a García Aguado: "¿Me vais a echar en cara que no quiero hacer el arroz?". "Las cosas claras, a mí manipulaciones y eso nada, ¿qué cojones es esto? No me toquéis los huevos, que yo por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo", dijo el presentador de televisión. La discusión entre él y Ruiz, y Arkano y Rubén Torres escaló y agotó la paciencia del exwaterpolista: "¡Que yo también sé gritar!".