Por Beatriz Prieto

'Supervivientes 2024' encaró su quinta gala semanal con Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 4 de abril, en la que los concursantes se despidieron de Arantxa del Sol. Tras las pruebas de localización y de líder, las dos playas vivieron una nueva ronda de nominaciones que dejaron en manos del público a Pedro García Aguado y Aurah Ruiz, junto a las "debutantes" Blanca Manchón y Marieta Díaz.

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' en la gala 5

, que celebraron por todo lo alto su cambio a Playa Olimpo después de tanto tiempo en su localización. A pesar de la lluvia y el viento, el programa puso a prueba a los concursantes con la mítica apnea para alcanzarentre los nuevos habitantes de playa condena, ambos repetidores en dicho puesto.

Con ambos concursantes inmunes, ambas playas procedieron a nominar, momento en el que los concursantes de Playa Olimpo volvieron a lanzar un chaparrón de votos sobre un conforme Pedro, a pesar de su evidente cambio de actitud tras el bajón de la semana pasada. Mientras, en Playa Condena, los votos de Miri Pérez-Cabrero, Ángel Cristo Jr. y Marieta ponían en la palestra por primera vez a Blanca. "Nominar siempre al mismo es lo más fácil y todos han de salir a la palestra", defendió la recién llegada, al igual que sus dos compañeros, entre los que Ángel incluso acusó a la nominada de ser "la tapada del grupo".

Dos "novatas" en la palestra

"No me lo esperaba para nada, pero lo acepto", declaró Blanca sobre su nominación, momento en el que defendió que calificó de "dagas por la espalda" las nominaciones de sus compañeros. No obstante, a la hora del voto del líder, el propio Gorka reconoció su intención de nominarla por verla "un poco más de bajón", para después decantarse por nominar a Marieta. "Me ha hecho sacar una parte de mí que no quiero volver a ver", argumentó Torres al nominar directamente a Aurah, después de haber mantenido recientemente una fuerte disputa con canaria.