Por Redacción |

Carmen Borrego ya ha vuelto a Telecinco. Tras su reaparición el jueves junto a Jorge Javier Vázquez recién llegada de Honduras, la colaboradora de Mediaset no ha querido perderse 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Después de unos días de desconexión posteriores a su complicado concurso, la tertuliana ha visitado el debate para hablar de todas sus polémicas.

'Supervivientes: Conexión Honduras'

A pesar del gran revuelo que la rodea por la exclusiva de su hijo en un revista, la pequeña de las campos no ha esquivado regresar al plató del reality. Se ha reencontrado con excompañeros que han sido expulsados, pero además le ha tocado enfrentarse a las críticas

La presentadora ha sorprendido a la hija de María Teresa Campos con un comentario irónico: "Si tuviera que escoger para irme a una isla desierta y sobrevivir, no estaría Carmen Borrego, porque no sobreviviría contigo", le soltaba. La indirecta viene de su mediático concurso, en el que ha tenido que ser apartada de la competición en varias ocasiones por no conseguir amoldarse a la dureza de la isla.

Algo picada

La concursante no se esperaba este dardo de la comunicadora, pero no ha dudado en responder. Borrego ha intentado destacar su lado positivo devolviendo la indirecta: "Puedes ser una excelente superviviente o la protagonista durante dos semanas. Eso no me lo puede negar nadie", sentenciaba ante la ovación del publico y dejando cortada a la presentadora del debate, que se lo ha tomado a risa.