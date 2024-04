Por Beatriz Prieto |

La quinta gala de 'Supervivientes 2024' quedó marcada por la llegada de Carmen Borrego tras su baja recomendada del concurso por su persistente ansiedad. Antes de llegar a plató, sin embargo, el programa la reunió a solas con su hermana, Terelu Campos, quien volvía a Mediaset para explicar a la exsuperviviente la complicada situación con su hijo después de que este hiciera una exclusiva en contra de Borrego, quien descubrió en directo algunas de sus declaraciones.

Carmen Borrego recibe el apoyo de Terelu Campos en 'Supervivientes 2024'

Terelu desveló ante Borrego que la exclusiva de su hijo, José María Almoguera, junto a su mujer Paola, contenía "cosas muy injustas, con mentiras, con cosas y manifestaciones dolorosas"., añadía la malagueña, antes de que el programa emitiera algunas declaraciones de la pareja. Entre ellas, José María señalaba que "mi madre ha contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio", queo que le daba igual si con su divorcio "le vamos a joder el programa a mi madre".

Asimismo, José María le recriminaba que "puedes venir a ver a tu nieto todas las veces que te dé la gana, pero sin traer la prensa a nuestra casa". "Solo voy a responder algo que me nace de corazón, que los que me conocen lo saben: por él he hecho todo, mi conciencia la tengo absolutamente tranquila", aseguró Borrego, quien confesó que "seguiré estando aquí si él me necesita, pero todo en la vida tiene un límite". "Creo que puede haber llegado hoy, no lo sé, me lo acabo de encontrar. No sé si él dormirá tranquilo, pero yo desde luego sí", añadió la malagueña, antes de defender que "llevo matándome como madre muchos años, aguantando muchas cosas que a lo mejor no tenía que haber aguantado".

"No tengo capacidad ni para llorar"

"Si no las hubiera aguantado, a lo mejor no recibiría esto, pero los hijos son así de injustos y los vienen con ellos, son más injustos todavía", prosiguió Borrego, tras lo cual confesó que "no quiero arrepentirme de lo que diga, quiero verlo todo tranquilamente". La exconcursante se ganó así el aplauso de Jorge Javier Vázquez, "porque las madre no tienen que aguantar continuamente lo que hagan los hijos". "Me parece que mucho rencor y mucha rabia tiene que tener tu hijo, para que justo el día que tú llegas, aparezca una entrevista de estas características", comentó además el presentador.

"En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas. Y esta es una de ellas", apuntó Borrego, para después afirmar "sin lugar a dudas" que su hijo sabía lo que hacía con la exclusiva. "No tengo capacidad ni para llorar en este momento. Seguramente lloraré, pero en este momento no tengo capacidad ni para que salta ni una lágrima", valoró la colaboradora, quien reconoció no tener ganas de hablar con su hijo "ahora mismo", puesto que "tengo que ver y asimilar muchas cosas, no quiero adelantarme a nada y acabo de llegar".

Terelu cuenta a Carmen la nueva exclusiva que han dado su hijo y su todavía mujer 💥



🏝️ #SVGala5

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/inqwQMjZRM — Telecinco (@telecincoes) April 4, 2024

Carmen Borrego: "Los hijos son muy injustos. Y los que vienen con los hijos lo son aún más"



🏝️ #SVGala5

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/cFyA6Rll6Z — Supervivientes (@Supervivientes) April 4, 2024

"A mí ya no me decepciona nada"

Tras ver más declaraciones, Borrego desveló que dio "un dinero a mi hijo" de la exclusiva en la que ella anunció que iba a ser abuela: "Ellos esperaban más, pero a mí se me dejó de hablar sin ningún motivo. Lo puedo demostrar". Además, cuando Terelu reconoció sentirse "decepcionada" con su sobrino, la exsuperviviente confesó que "a mí ya no me decepciona nada", antes de señalar que su hijo y su nuera eran el "primer caso de alguien que se arrepiente de hacer una exclusiva, dando una exclusiva". "¿Sabes cómo me siento? Más libre", reconoció la malagueña, después de admitir que "me alegro mucho de que mi madre no tenga que vivir esto".