La sección de Kike Quintana en 'TardeAR' nunca deja indiferente a nadie. El sobrino de Ana Rosa Quintana aprovechaba que el espacio de Telecinco cumplía un año de vida para recordar en su espacio "Fila zero" a aquellos excompañeros que ya no forman parte del programa de Unicorn Content. Sin embargo, entre homenaje y homenaje, lanzó algún que otro dardo al exdirector que ahora trabaja para la competencia.

Kike Quintana en 'TardeAR'

", explicaba el colaborador. Este especial consistió en tres vídeos que celebraban algunos de los mejores momentos del formato. El primero de ellos homenajeaba todas las tardes en las que 'TardeAR' le había dedicado un espacio a su sección.

Tras estos, un tercer vídeo homenajeaba a todos aquellos "soldados caídos" de 'TardeAR', a los que les dedicaba "un minuto de silencio": "Tengo un vídeo muy especial con toda la gente que por un motivo u otro ha desaparecido de 'TardeAR'. Desde aquí nuestro homenaje, un beso". En el mismo aparecían el DJ Alexander Som o las excolaboradoras Laura Madrueño, Vicky Martín Berrocal y Madame de Rosa, con imágenes de todos ellos junto a un comentario chistoso que hacía referencia a su marcha.

Además de estos, quien destacaba en el vídeo era Joseba Gastesi, el que fuera uno de los directores de 'TardeAR' durante los primeros meses. En el caso de Gastesi, ya no formaba parte del equipo porque en febrero fichó por la competencia, 'Y ahora, Sonsoles', el espacio de Antena 3 con el que el programa de Telecinco libra una guerra por la audiencia cada tarde. Es por eso que el comentario que acompañaba a su imagen en el vídeo era: "Joseba Gasteri, actor de reparto en 'Los otros'".

Vídeo homenaje de 'TardeAR'

Dardo final para 'Y ahora, Sonsoles'

El zasca al exdirector de 'TardeAR' no se quedó ahí, pues Kike Quintana lanzó una clara indirecta nada más terminar el vídeo. "Todos se han ido a otros proyectos maravillosos porque gracias a estar aquí, luego tienen éxito", comentaba la presentadora tras ver el homenaje, a lo que su sobrino la interrumpía con un: "No, todos maravillosos no son", haciendo referencia a Gasteri y a 'Y ahora, Sonsoles'.