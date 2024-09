Por Joan Centelles Martínez |

'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR' no solo compiten cada tarde por la audiencia, sino también por las entrevistas en exclusiva de los personajes del momento. Así lo comprobamos este lunes con Manu Tenorio, que volvió al foco mediático estas semanas tras denunciar públicamente que tiene cinco inquiokupas en su casa de San Lúcar de Barrameda (Cádiz).

Manu Tenorio en conexión con 'TardeAR'

. "Acabamos de recibir su llamada. Nos cuenta que se le está acusando de un montón de cosas, está enfadadísimo,", le explicaba Pepa Romero a Sonsoles Ónega , que aceptaba la autoinvitación del cantante. "", añadía la reportera sobre cómo se encontraba.

Sin embargo, los planes del espacio de Antena 3 se torcieron. Momentos después de anunciar que el cantante rompería su silencio en el programa de Ónega, 'TardeAR' se adelantaba y conseguía las primeras palabras en exclusiva. El espacio presentado por Ana Rosa Quintana ya contó con algunas declaraciones del extriunfito la semana anterior, pero en esta ocasión hacía una conexión en directo en el programa de Telecinco a través de una videollamada.

"Me quería mantener al margen, pero al final he tenido que entrar en directo porque esto me está afectando personal y anímicamente", explicó el cantante al comenzar su intervención en el espacio de Telecinco. Con este movimiento, 'TardeAR' no solo le arrebataba la exclusiva a 'Y ahora, Sonsoles', sino también a 'Código 10'. El espacio presentado por Nacho Abad y David Aleman en Cuatro también había prometido la entrevista en exclusiva con el cantante en el prime time de este martes.

Manu Tenorio en el plató de 'Y ahora, Sonsoles'

Doblete en televisión

Tras la conexión con 'TardeAR' y vestido con la misma camisa blanca, Tenorio entraba en el plató de 'Y ahora, Sonsoles' para expresarse sobre la disputa con los inquiokupas. Aunque el espacio de Mediaset España había conseguido esas primeras declaraciones, en el de Atresmedia se leía en uno de los rótulos que el cantante respondía "por primera vez" a toda esta situación, pero añadiendo que lo hacía "en un plató".