El sobrino de Ana Rosa Quitana viajará junto a Ion Aramendi en el 'El verano se mueve'

Por Fidel Conejero |

Poco a poco siguen conociéndose nuevos detalles de la oferta que Telecinco prepara para sus tardes durante los próximos meses de verano. Después de anunciar que Anabel Pantoja y Ana Santiago ejercerán como "consejeras del amor" en 'Amor... ¡O lo que surja!', el dating show presentado por Carlos Lozano, ahora la cadena ha desvelado una nueva incorporación para 'El verano se mueve', el magacín que conducirá Ion Aramendi.

Se trata de Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana y rostro habitual de distintos formatos vinculados a Unicorn Content en los últimos años. La incorporación ha sido anunciada por Mediaset a través de una promo difundida en sus redes sociales, en la que aparece junto a Ion Aramendi avanzando en una furgoneta dibujada mientras se pueden ver distintos puntos de la península ibérica formando un recorrido.

"Ion Aramendi y Kike Quintana recorren el país de costa a costa cada tarde en 'El verano se mueve'", señala la cadena en la pieza promocional con la que ha comenzado a dar forma a uno de sus principales estrenos para la temporada estival.

Kike Quintana, de 'TardeAR' a 'El verano se mueve'

Kike Quintana se ha convertido en un colaborador habitual de varios espacios de Mediaset. Uno de sus papeles más reconocidos fue el que desempeñó en 'Tardear', donde protagonizaba una sección desde la "Fila Zero" en la que analizaba el propio programa y comentaba, con tono humorístico y crítico, el trabajo de su tía, Ana Rosa Quintana, durante la emisión en directo. Posteriormente, también ha formado parte de 'Fiesta' y 'El tiempo justo'.

Ahora dará un paso más al incorporarse a un formato diario en el que tendrá una presencia más destacada. Aunque la cadena todavía no ha concretado cuál será exactamente su función dentro del programa, todo apunta a que participará en los desplazamientos que marcarán la identidad de este nuevo espacio.

La principal novedad de 'El verano se mueve' será precisamente su carácter viajero. A diferencia de otros magacines de tarde, el programa apostará por recorrer diferentes localidades españolas para acercar a los espectadores historias, tradiciones, fiestas populares y protagonistas de todo el país.

Ion Aramendi estará al frente de este proyecto acompañado por un equipo de colaboradores que Mediaset irá desvelando en los próximos días. Por el momento, Kike Quintana se convierte en el primer nombre confirmado junto al presentador vasco para una apuesta con la que Telecinco busca reforzar su oferta de entretenimiento durante el verano.