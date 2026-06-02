Por Diego López |

Cambio de última hora en la parrilla de Telecinco. Si Mediaset España presentaba hace tan sólo unas semanas sus nuevas apuestas para el verano, donde daba vacaciones a Jorge Javier Vázquez y su diario para lanzar 'De lunes a viernes' con Santi Acosta y Bea Archidona, a la vez que reducía la duración de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat para dejar sitio al nuevo dating show 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano, la cadena acaba de anunciar un nuevo cambio a esta parrilla.

Y es que Telecinco ha tomado finalmente la opción de cancelar 'El tiempo justo' este verano. El programa presentado por Joaquín Prat se despedirá así de la parrilla del canal para dejar paso a un nuevo magacín, 'El verano se mueve', presentado por Ion Aramendi.

La principal novedad de este programa, que también estará producido por Unicorn Content y del que no se han desvelado aún detalles, es que cada semana se emitirá uno de los programas desde un punto distinto de la geografía nacional, desplazando así al propio Aramendi junto al equipo de colaboradores del programa, que aún no se ha confirmado.

Beatriz Archidona y Santi Acosta serán los rostros de 'De lunes a viernes'

Telecinco renueva por completo sus tardes

Este movimiento de última hora hace que, al final, Telecinco vaya a remodelar completamente su franja vespertina este verano, con una batería de nuevos espacios esperando poder recuperar audiencia y mantener alguno de ellos en temporada alta a partir de septiembre.

En resumen, los nuevos programas que Telecinco prepara para la tarde son los siguientes:

'Amor o lo que surja': dating show presentado por Carlos Lozano que recupera el espíritu de 'Mujeres y hombres y viceversa' y en el que participará Ana Santiago, de 'Casados a primera vista'

dating show presentado por Carlos Lozano que recupera el espíritu de 'Mujeres y hombres y viceversa' y en el que participará Ana Santiago, de 'Casados a primera vista' 'El verano se mueve': magacín con Ion Aramendi que un día a la semana se emitirá en un lugar distinto de la geografía española

magacín con Ion Aramendi que un día a la semana se emitirá en un lugar distinto de la geografía española 'De lunes a viernes': versión diaria de '¡De viernes!' con toda la actualidad de la crónica social

versión diaria de '¡De viernes!' con toda la actualidad de la crónica social Nuevo concurso con El Rosco: aunque la fecha de arranque no está confirmada, la cadena ya ha confirmado que lanzará un nuevo concurso con la prueba estrella de 'Pasapalabra', ahora que Antena 3 tendrá que dejar de emitirla.

A todos estos programas hay que sumarles 'El show de Paz' con Paz Padilla, que ocupará parte del horario de 'Fiesta' los fines de semana.

Todos estos cambios buscan arañar unas décimas de share en las peores franjas para Telecinco en el día: la sobremesa y la tarde. En las últimas semanas, el programa de Risto Mejide en Cuatro, 'Todo es mentira', se ha quedad varias veces a punto de superar a la oferta de Telecinco.