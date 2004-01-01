| Publicado: Sábado 13 Junio 2026 18:38
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Promo de 'El verano se mueve', con Ion Aramendi y Kike Quintana
El sobrino de Ana Rosa Quintana se incorpora al equipo del nuevo programa vespertino que la cadena estrenará este verano y que recorrerá distintos puntos de España.
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