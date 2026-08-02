'Malas lenguas noche' se dispara a un 7,9% y planta cara al resto de ofertas del prime time

Audiencias Sábado 1 de Agosto de 2026
11,9%
9,6%
7,6%
6,6%
5,1%
4,0%
2,4%
2,4%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,0%
0,0%
Prime time
Informe semanal545.000 7,4%
Plan de cine 577.000 7,9%
Plan de cine 2 309.000 6,4%
Cifras y letras173.000 2,4%
Malas lenguas noche457.000 7,9%
Atrapa un millón597.000 8,2%
Atrapa un millón330.000 7,1%
First Dates384.000 5,3%
El blockbuster 485.000 7,2%
Hay una cosa que te quiero decir473.000 8,2%
Sábado clave295.000 4,1%
Lasexta explica328.000 5,6%
Late night
Cine 132.000 5,1%
La noche temática 85.000 3,8%
Escondido a plena vista76.000 3,5%
Atrapa un millón178.000 7,0%
Cine Cuatro 207.000 6,5%
Gran Madrid Show74.000 3,1%
Equipo de investigación 118.000 5,1%
Sobremesa y tarde
Sesión de tarde 715.000 9,3%
Sesión de tarde 2 593.000 8,2%
Cine de barrio presentación 409.000 6,2%
Cine de barrio 426.000 6,5%
Saber y ganar: Fin de semana407.000 5,1%
Grandes documentales237.000 3,1%
Mares supremos 265.000 3,5%
Serengueti 3 226.000 3,0%
Profesiones salvajes208.000 2,8%
Esto es España 206.000 2,9%
Esto es España 225.000 3,3%
Días de cine123.000 1,9%
Cómo nos reímos 177.000 2,7%
Multicine 1.285.000 16,7%
Multicine 2 931.000 12,9%
Multicine 3 532.000 8,1%
Home cinema 508.000 6,6%
Home cinema 2 406.000 5,9%
El show de Paz620.000 8,1%
Fiesta666.000 9,7%
Cine 289.000 3,7%
Cine 2 301.000 4,3%
Mañana
Audiencia abierta299.000 14,6%
D Corazón572.000 10,7%
Ruralitas11.000 1,8%
Los conciertos de la 2 19.000 1,6%
Caravana educativa20.000 1,1%
Reduce tu huella 49.000 2,3%
Reduce tu huella 59.000 2,3%
Jardines con historia 75.000 2,8%
Jardines con historia 94.000 3,1%
Página 2 67.000 1,8%
Tendido cero72.000 1,4%
Mi familia en la mochila. Ruta España 118.000 1,7%
Saber y ganar: Fin de semana124.000 1,5%
Los más...122.000 5,7%
Los más TV40.000 3,1%
Los más teleaprietos88.000 4,1%
Los más 2018241.000 8,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 455.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 794.000 17,1%
La ruleta de la suerte1.393.000 20,9%
Love Shopping TV4.000 0,8%
¡Toma salami! 11.000 1,7%
¡Toma salami! 32.000 3,8%
¡Toma salami! 62.000 5,1%
Volando voy 121.000 7,0%
Volando voy 180.000 7,8%
Viajeros Cuatro 211.000 7,5%
Viajeros Cuatro 357.000 8,9%
Miramimusica4.000 0,7%
Minutos musicales7.000 1,1%
Enforma5.000 0,7%
Love Shopping TV16.000 1,8%
Got Talent España: Momentazos61.000 4,8%
Got Talent España164.000 8,2%
Más que coches142.000 5,3%
El precio justo233.000 6,4%
El precio justo344.000 5,4%
Equipo de investigación 50.000 6,2%
Crea lectura: Leer más es vivir más61.000 4,9%
Equipo de investigación 84.000 5,2%
Equipo de investigación 96.000 4,7%
Equipo de investigación 111.000 4,5%
Equipo de investigación 164.000 5,7%
Equipo de investigación 267.000 6,6%
Informativos
En la sobremesa del 1 de agosto, el dato más llamativo es el fuerte avance de Antena 3 noticias 1 fin de semana, que sube +5,0 puntos respecto al sábado anterior para alcanzar un 23,7% y consolidar el liderazgo de franja con claridad. 'Telediario fin de semana 1' se mantiene estable en el 16,1%, exactamente el mismo share que hace siete días, aunque pierde audiencia en términos absolutos. Donde más se nota el retroceso es en 'Noticias Cuatro 1', que sube ligeramente +1,9 puntos hasta el 10,8%, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' cede -0,4 puntos y queda en el 7,4%.
En la noche, la tendencia general es a la baja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' repunta +1,5 puntos hasta el 14,0%, el mejor resultado de la franja nocturna. 'Telediario fin de semana 2', en cambio, sufre el mayor retroceso del día: cae -2,7 puntos respecto al sábado pasado y se queda en el 9,4%, igualando a 'Informativos Telecinco 21:00', que también baja -1,0 punto hasta ese mismo share. 'laSexta noticias 20h' aguanta con una subida moderada de +0,5 puntos hasta el 6,8%.
Fin de semana 24h270.000 23,8%
Fin de semana 24h307.000 11,6%
Teled. fin semana 11.299.000 16,1%
Teled. fin semana 2658.000 9,4%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.920.000 23,7%
Antena 3 noticias 2 fin de semana993.000 14,0%
Noticias Cuatro 1684.000 10,8%
El desmarque Cuatro 1423.000 5,2%
Noticias Cuatro 2471.000 7,2%
Informativos Telecinco 15:00596.000 7,4%
Informativos Telecinco 21:00663.000 9,4%
laSexta noticias 14h574.000 9,1%
La Sexta deportes 1276.000 3,4%
laSexta noticias 20h442.000 6,8%
La Sexta deportes 2297.000 4,3%
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