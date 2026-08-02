'Malas lenguas noche' se dispara a un 7,9% y planta cara al resto de ofertas del prime time

Por Redacción |

Prime time

La 1

Informe semanal545.000 7,4% Plan de cine Shall we dance? (¿Bailamos?) 577.000 7,9% Plan de cine 2 El padre de la novia(1991) 309.000 6,4%

La 2

Cifras y letras173.000 2,4% Malas lenguas noche457.000 7,9%

Antena 3

Atrapa un millón597.000 8,2% Atrapa un millón330.000 7,1%

Cuatro

First Dates384.000 5,3% El blockbuster Spider-man: No way home 485.000 7,2%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir473.000 8,2%

laSexta

Sábado clave295.000 4,1% Lasexta explica328.000 5,6%

Late night

La 1

Cine Fred Claus 132.000 5,1%

La 2

La noche temática Depresión y suicidio: Ganar la batalla 85.000 3,8% Escondido a plena vista76.000 3,5%

Antena 3

Atrapa un millón178.000 7,0%

Cuatro

Cine Cuatro Bumblebee 207.000 6,5%

Telecinco

Gran Madrid Show74.000 3,1%

laSexta

Equipo de investigación El crimen de las gemelas 118.000 5,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde Tres mujeres y un plan 715.000 9,3% Sesión de tarde 2 Crazy, stupid, love 593.000 8,2% Cine de barrio presentación La dinamita está servida 409.000 6,2% Cine de barrio La dinamita está servida 426.000 6,5%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana407.000 5,1% Grandes documentales237.000 3,1% Mares supremos Océanos 265.000 3,5% Serengueti 3 Recuperación 226.000 3,0% Profesiones salvajes208.000 2,8% Esto es España Madrid 206.000 2,9% Esto es España Comunidad Valenciana 225.000 3,3% Días de cine123.000 1,9% Cómo nos reímos Habemus risas 177.000 2,7%

Antena 3

Multicine La hora de la araña 1.285.000 16,7% Multicine 2 Una familia en peligro 931.000 12,9% Multicine 3 Mentiras mortales 532.000 8,1%

Cuatro

Home cinema Harry Potter y la piedra filosofal 508.000 6,6% Home cinema 2 Odd Thomas, cazador de fantasmas 406.000 5,9%

Telecinco

El show de Paz620.000 8,1% Fiesta666.000 9,7%

laSexta

Cine G.I. Joe 289.000 3,7% Cine 2 Terminator: Génesis 301.000 4,3%

Mañana

La 1

Audiencia abierta299.000 14,6% D Corazón572.000 10,7%

La 2

Ruralitas11.000 1,8% Los conciertos de la 2 The Oscarsborg Opera and Oslo Philharmonic 19.000 1,6% Caravana educativa20.000 1,1% Reduce tu huella Almería: Entre el desierto y el mar 49.000 2,3% Reduce tu huella Valencia: Capital verde europea 59.000 2,3% Jardines con historia Miramar-Cristina Enea 75.000 2,8% Jardines con historia Jardín de la isla 94.000 3,1% Página 2 Marta Jiménez Serrano 67.000 1,8% Tendido cero72.000 1,4% Mi familia en la mochila. Ruta España Islas Baleares 118.000 1,7% Saber y ganar: Fin de semana124.000 1,5%

Antena 3

Los más...122.000 5,7% Los más TV40.000 3,1% Los más teleaprietos88.000 4,1% Los más 2018241.000 8,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Rape a la gallega con guisantes 455.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Menudo 794.000 17,1% La ruleta de la suerte1.393.000 20,9%

Cuatro

Love Shopping TV4.000 0,8% ¡Toma salami! Hinchas 11.000 1,7% ¡Toma salami! ¡Ojo, que mancha! 32.000 3,8% ¡Toma salami! Vamos a la playa 62.000 5,1% Volando voy Peñelles 121.000 7,0% Volando voy Lagunas de Ruidera, Ciudad Real 180.000 7,8% Viajeros Cuatro Estambul 211.000 7,5% Viajeros Cuatro Las Vegas 357.000 8,9%

Telecinco

Miramimusica4.000 0,7% Minutos musicales7.000 1,1% Enforma5.000 0,7% Love Shopping TV16.000 1,8% Got Talent España: Momentazos61.000 4,8% Got Talent España164.000 8,2% Más que coches142.000 5,3% El precio justo233.000 6,4% El precio justo344.000 5,4%

laSexta

Equipo de investigación Preparacionistas, cómo prepararse para lo peor 50.000 6,2% Crea lectura: Leer más es vivir más61.000 4,9% Equipo de investigación El club de los terraplanistas 84.000 5,2% Equipo de investigación Inmortales en busca de la eterna juventud 96.000 4,7% Equipo de investigación La estafa del verano 111.000 4,5% Equipo de investigación Booking: En el punto de mira 164.000 5,7% Equipo de investigación El boom de las caravanas 267.000 6,6%

Informativos

En la sobremesa del 1 de agosto, el dato más llamativo es el fuerte avance de Antena 3 noticias 1 fin de semana, que sube +5,0 puntos respecto al sábado anterior para alcanzar un 23,7% y consolidar el liderazgo de franja con claridad. 'Telediario fin de semana 1' se mantiene estable en el 16,1%, exactamente el mismo share que hace siete días, aunque pierde audiencia en términos absolutos. Donde más se nota el retroceso es en 'Noticias Cuatro 1', que sube ligeramente +1,9 puntos hasta el 10,8%, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' cede -0,4 puntos y queda en el 7,4%.

En la noche, la tendencia general es a la baja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' repunta +1,5 puntos hasta el 14,0%, el mejor resultado de la franja nocturna. 'Telediario fin de semana 2', en cambio, sufre el mayor retroceso del día: cae -2,7 puntos respecto al sábado pasado y se queda en el 9,4%, igualando a 'Informativos Telecinco 21:00', que también baja -1,0 punto hasta ese mismo share. 'laSexta noticias 20h' aguanta con una subida moderada de +0,5 puntos hasta el 6,8%.

La 1

Fin de semana 24h270.000 23,8% Fin de semana 24h307.000 11,6% Teled. fin semana 11.299.000 16,1% Teled. fin semana 2658.000 9,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.920.000 23,7% Antena 3 noticias 2 fin de semana993.000 14,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1684.000 10,8% El desmarque Cuatro 1423.000 5,2% Noticias Cuatro 2471.000 7,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00596.000 7,4% Informativos Telecinco 21:00663.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h574.000 9,1% La Sexta deportes 1276.000 3,4% laSexta noticias 20h442.000 6,8% La Sexta deportes 2297.000 4,3%

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