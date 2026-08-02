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Audiencias 'Malas lenguas noche' se dispara a un 7,9% y planta cara al resto de ofertas del prime time

AUDIENCIAS SÁBADO 1 DE AGOSTO

'Malas lenguas noche' se dispara a un 7,9% y planta cara al resto de ofertas del prime time

'Atrapa un millón' y 'Hay una cosa que te quiero decir' se reparten el liderazgo de la noche con un 8,2%. "La hora de la Araña" sorprende en la tarde de Antena 3 con un 16,7% y la cadena lidera con un 11,6%.

'Malas lenguas noche' se dispara a un 7,9% y planta cara al resto de ofertas del prime time
Por RedacciónPublicado: Domingo 2 Agosto 2026 12:00 (hace 22 minutos)

Audiencias Sábado 1 de Agosto de 2026

  • logoantena3

    11,9%

  • logola1

    9,6%

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    7,6%

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    6,6%

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    5,1%

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Prime time

La 1

Informe semanal545.000 7,4%

Plan de cine 577.000 7,9%

Plan de cine 2 309.000 6,4%

La 2

Cifras y letras173.000 2,4%

Malas lenguas noche457.000 7,9%

Antena 3

Atrapa un millón597.000 8,2%

Atrapa un millón330.000 7,1%

Cuatro

First Dates384.000 5,3%

El blockbuster 485.000 7,2%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir473.000 8,2%

laSexta

Sábado clave295.000 4,1%

Lasexta explica328.000 5,6%

Late night

La 1

Cine 132.000 5,1%

La 2

La noche temática 85.000 3,8%

Escondido a plena vista76.000 3,5%

Antena 3

Atrapa un millón178.000 7,0%

Cuatro

Cine Cuatro 207.000 6,5%

Telecinco

Gran Madrid Show74.000 3,1%

laSexta

Equipo de investigación 118.000 5,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde 715.000 9,3%

Sesión de tarde 2 593.000 8,2%

Cine de barrio presentación 409.000 6,2%

Cine de barrio 426.000 6,5%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana407.000 5,1%

Grandes documentales237.000 3,1%

Mares supremos 265.000 3,5%

Serengueti 3 226.000 3,0%

Profesiones salvajes208.000 2,8%

Esto es España 206.000 2,9%

Esto es España 225.000 3,3%

Días de cine123.000 1,9%

Cómo nos reímos 177.000 2,7%

Antena 3

Multicine 1.285.000 16,7%

Multicine 2 931.000 12,9%

Multicine 3 532.000 8,1%

Cuatro

Home cinema 508.000 6,6%

Home cinema 2 406.000 5,9%

Telecinco

El show de Paz620.000 8,1%

Fiesta666.000 9,7%

laSexta

Cine 289.000 3,7%

Cine 2 301.000 4,3%

Mañana

La 1

Audiencia abierta299.000 14,6%

D Corazón572.000 10,7%

La 2

Ruralitas11.000 1,8%

Los conciertos de la 2 19.000 1,6%

Caravana educativa20.000 1,1%

Reduce tu huella 49.000 2,3%

Reduce tu huella 59.000 2,3%

Jardines con historia 75.000 2,8%

Jardines con historia 94.000 3,1%

Página 2 67.000 1,8%

Tendido cero72.000 1,4%

Mi familia en la mochila. Ruta España 118.000 1,7%

Saber y ganar: Fin de semana124.000 1,5%

Antena 3

Los más...122.000 5,7%

Los más TV40.000 3,1%

Los más teleaprietos88.000 4,1%

Los más 2018241.000 8,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 455.000 12,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 794.000 17,1%

La ruleta de la suerte1.393.000 20,9%

Cuatro

Love Shopping TV4.000 0,8%

¡Toma salami! 11.000 1,7%

¡Toma salami! 32.000 3,8%

¡Toma salami! 62.000 5,1%

Volando voy 121.000 7,0%

Volando voy 180.000 7,8%

Viajeros Cuatro 211.000 7,5%

Viajeros Cuatro 357.000 8,9%

Telecinco

Miramimusica4.000 0,7%

Minutos musicales7.000 1,1%

Enforma5.000 0,7%

Love Shopping TV16.000 1,8%

Got Talent España: Momentazos61.000 4,8%

Got Talent España164.000 8,2%

Más que coches142.000 5,3%

El precio justo233.000 6,4%

El precio justo344.000 5,4%

laSexta

Equipo de investigación 50.000 6,2%

Crea lectura: Leer más es vivir más61.000 4,9%

Equipo de investigación 84.000 5,2%

Equipo de investigación 96.000 4,7%

Equipo de investigación 111.000 4,5%

Equipo de investigación 164.000 5,7%

Equipo de investigación 267.000 6,6%

Informativos

En la sobremesa del 1 de agosto, el dato más llamativo es el fuerte avance de Antena 3 noticias 1 fin de semana, que sube +5,0 puntos respecto al sábado anterior para alcanzar un 23,7% y consolidar el liderazgo de franja con claridad. 'Telediario fin de semana 1' se mantiene estable en el 16,1%, exactamente el mismo share que hace siete días, aunque pierde audiencia en términos absolutos. Donde más se nota el retroceso es en 'Noticias Cuatro 1', que sube ligeramente +1,9 puntos hasta el 10,8%, mientras 'Informativos Telecinco 15:00' cede -0,4 puntos y queda en el 7,4%.

En la noche, la tendencia general es a la baja. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' repunta +1,5 puntos hasta el 14,0%, el mejor resultado de la franja nocturna. 'Telediario fin de semana 2', en cambio, sufre el mayor retroceso del día: cae -2,7 puntos respecto al sábado pasado y se queda en el 9,4%, igualando a 'Informativos Telecinco 21:00', que también baja -1,0 punto hasta ese mismo share. 'laSexta noticias 20h' aguanta con una subida moderada de +0,5 puntos hasta el 6,8%.

La 1

Fin de semana 24h270.000 23,8%

Fin de semana 24h307.000 11,6%

Teled. fin semana 11.299.000 16,1%

Teled. fin semana 2658.000 9,4%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.920.000 23,7%

Antena 3 noticias 2 fin de semana993.000 14,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1684.000 10,8%

El desmarque Cuatro 1423.000 5,2%

Noticias Cuatro 2471.000 7,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00596.000 7,4%

Informativos Telecinco 21:00663.000 9,4%

laSexta

laSexta noticias 14h574.000 9,1%

La Sexta deportes 1276.000 3,4%

laSexta noticias 20h442.000 6,8%

La Sexta deportes 2297.000 4,3%

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