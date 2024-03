Por Almudena M. Lizana |

El 16 de septiembre de 2023 Kiko Hernández y Fran Antón oficializaron su matrimonio con su tercera boda, un enlace celebrado en Melilla. Desde entonces, la relación amorosa entre el colaborador de televisión y el director de cine ha dado mucho de qué hablar, de hecho, fueron los encargados de dar las campanadas en TV Melilla, empezando el 2024 con un beso de la pareja.

Fran Antón y Kiko Hernández para Shangay (Carlos Villarejo)

Dos meses después de aquello, el ex de 'Sálvame' y el también actor han concedido una entrevista a Shangay para hablar de sus proyectos juntos y de su vida como matrimonio. "", ha señalado Hernández, señalando que cada persona tiene sus tiempos y circunstancias. "¡El que quiera salir; el que no quiera salir que no salga! Yo he salido cuando me ha dado la gana", añadía.

Además, Kiko Hernández ha desvelado que en 'Sálvame' han querido exponer su sexualidad en muchas ocasiones. "En 'Sálvame' han querido sacarme a hostias del armario quinientas mil veces. Y no lo han hecho, lo hice cuando me dio la gana a mí", explica el tertuliano, recalcando que podría haber acabado el programa sin haberlo contado.

Respecto a los que les ven como una "pareja gay influyente", Kiko Hernández se sincera y aclara que se lo toman a risa. "Nos reímos cada vez que dicen que somos la pareja gay más famosa de este país. (...) Y yo no creo que sea influyente para nada", respondía Hernández. Además, el colaborador de televisión ha contado que si en otras ocasiones había ocultado a sus parejas es porque eran "más conocidos" que él.

¿Salta a la televisión?

En la entrevista, Fran Antón también ha desvelado que varios formatos de televisión han intentado contar con él desde que está con Kiko Hernández. "A mí me han llamado de todos los programas, desde 'Sálvame' a 'Supervivientes' o el 'Deluxe', para salir, y no es mi mundo", aclaraba el actor. "Le han ofrecido una pasta y ha dicho que no", apostillaba el de '¡Sálvese quien pueda!'.