'Sálvame' ha recibido con los brazos abiertos a uno de sus colaboradores que llevaba una temporada sin aparecer. En la tarde del 31 de marzo, Kiko Hernández volvió al programa de La Fábrica de la Tele tras contagiarse de coronavirus y haberse aislado durante varios días.

Kiko Hernández en 'Sálvame'

El colaborador explicó a sus compañeros todo por lo que había pasado: "He tenido Covid y he estado muy mal. He tenido fiebre de 39º y 40º y no me la bajaban, y principio de neumonía. Hoy es el primer día que doy negativo y es el primer día que me levanto de la cama", comentaba Hernández.

El presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, estaba muy sorprendido y expectante por lo ocurrido: "Es mentira", replicaba a Hernández. "Un día estaban decidiendo si me ingresaban o no en el hospital. Yo, con cómo soy por las enfermedades, me puse a llorar al médico, pensaba que me iba a morir", explicó Hernández ante la cara de asombro de Vázquez.

A favor de la vacuna

Kiko Hernández recalcó lo importante que fue para él la vacuna y lo que habría supuesto el no habérsela puesto: "También te digo una cosa, si no llego a estar vacunado, ahora mismo estoy en una UCI. Ni paracetamol ni nada porque a mí no me bajaban la fiebre ni para atrás", sentenció el colaborador.