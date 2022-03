Kiko Hernández desmiente a Antonio David Flores: "Nunca me han pinchado una rueda"

Durante la tarde del 15 de marzo de 2022, 'Sálvame' ofrecía las imágenes de Antonio David Flores instalándose en la casa de Marta Riesco. A raíz de ver cómo el padre de Rocío Flores bajaba una maleta mediana de un taxi, camino a encontrarse con la reportera de 'El programa de Ana Rosa', Kiko Hernández ha aprovechado para dejar claro un asunto.

Jorge Javier Vázquez

"Tantas exclusivas, exclusivas...", empezaba diciendo, introduciendo la información que el excolaborador de 'Sálvame' había dado en su canal de YouTube. "Alguien muy odiado de Mediaset que va con su propio coche acaba con las ruedas pinchadas", decía, muy enfadado, mirando a cámara directamente..

"Nunca me han pinchado una rueda, deja ya de mentir, que ya tienes pelos ahí de color cano", desmentía Hernández, asegurando que lo que señalaba Flores era mentira, a pesar de que supuestamente Alonso Caparrós se lo había confirmado y él mismo lo había visto con sus propios ojos cuando todavía trabajaba en Mediaset.

Nuevo zasca a la "charca azul"

Jorge Javier Vázquez no se ha cortado ni un pelo y ha vuelto a dedicarle unas palabras a Antonio David Flores y a sus seguidores. "No entiendo cómo los de la charca azul, que no caben en un bidé, caben en una botella de agua, siguen creyéndole", sentenciaba el presentador.