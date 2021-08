La relación entre Anabel Pantoja y Kiko Matamoros en 'Sálvame' nunca ha sido precisamente idílica y, en los últimos días, unas declaraciones del segundo sobre la primera en una entrevista a Lecturas, pusieron las cosas algo más complicadas entre los dos colaboradores. En el conflicto también se implicaron sus compañeros del programa, algunos de ellos muy críticos con el madrileño, e incluso los encargados del propio formato, que apuntaron a la aparente gordofobia de Matamoros. Una situación que acabó con el colaborador abandonando el plató en la tarde del viernes 27 de agosto.

Kiko Matamoros abandona el plató de 'Sálvame' muy enfadado

"No entiendo esa falta de pudor al exhibirse, sus bailes, que explote y normalice la obesidad", confesaba Matamoros sobre Pantoja en una entrevista a Lecturas, que provocaron que la sevillana le pidiera explicaciones un día antes, en privado, a lo que se sumó también una réplica por parte de la colaboradora en el programa. Sus palabras, de hecho, animaron al madrileño a disculparse con su compañera, algo que él mismo repitió ante las cámaras de un photocall y que el programa habría dejado fuera de la emisión, algo por lo que Matamoros no dudó en criticar. "Celebro otra vez ser objeto de manipulación en este programa, porque precisamente en ese 'photocall' yo le pido perdón a Anabel, pero curiosamente ayer se corta esa frase de las imágenes", acusó el colaborador, antes de señalar que "interesaba más tener a Anabel Pantoja cabreada".

"Lo que he dicho es que la obesidad es un problema y no se debe fomentar ni jugar con eso, porque se lleva por delante la vida de 140.000 personas en este país y no es ninguna broma", defendió el madrileño, iniciando un debate sobre las verdaderas intenciones que habría tenido al lanzar sus palabras sobre Pantoja. "A nosotros nos ha venido muy bien jugar con que si se echaba mayonesa en la pizza y no sé cuántas cosas más. Venir ahora a echarme a mí la mierda encima, me parece...", declaraba Matamoros, antes de verse interrumpido por Nuria Marín, quien quiso negar dicha acusación. "O me dejas hablar, o me voy", aseguró el colaborador, tajante, mientras la presentadora aseguraba que "simplemente hago un apunte". "El apunte te lo hago yo", replicó el aludido, ante lo que Marín señaló que "tú me estás amenazando y yo solo hago un apunte", poniendo fin así a la paciencia de Matamoros, que se puso en pie para abandonar el plató.

"No paso ni una más"

"Se acabó. No paso ni una más y no te lo digo a ti, Nuria", aseguró el madrileño, dirigiéndose a la puerta del plató, muy enfadado, mientras Marín quiso aclarar sus palabras. "No tengo nada contra ti, pero estoy hasta las pelotas de que se juegue de manera cínica y vil con estas cosas, cuando aquí hacemos un circo de todo eso y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos que mucha gente pierde la vida por culpa de la obesidad", acusó Matamoros, ante la presentadora, momento en el que criticó cosas como el hecho de "subir en una báscula" a Pantoja mientras trataba de perder peso, antes de salir de las instalaciones, para volver momentos después y enfrentarse a las acusaciones de gordofobia por parte de Beatriz Romero, activista, bloguera y experta en "body positive". "No estoy diciendo que Anabel no baile, digo que no se mande un mensaje positivo para la normalización", defendía entonces Matamoros, molesto con dicha acusación.