El mes de agosto no está siendo nada fácil para 'Sálvame'. Las polémicas cada día se tornan más complejas y los datos de audiencia parecen no acompañar, con la ficción 'Tierra Amarga' superando sus cifras diarias. No obstante, Kiko Matamoros tiene una explicación para los últimos acontecimientos y tampoco dudó en abroncar como nunca antes a la dirección del programa por el despido de Antonio Canales.

La hora limón del programa sentó a Matamoros frente a cámara, momento en el que explotó y habló sin paliativos de su excompañero: "No sé si se puede hablar con libertad o si es conveniente", comenzó expresando, al tiempo que una música tensa y un tanto lúgubre le acompañaba de fondo. "Me pareció la forma más fea de humillar a un profesional. Verdaderamente, no me he sentido orgulloso de trabajar en este programa", prosiguió narrando, con visible pesadumbre en su tono de voz.

Segundos después, Kiko Matamoros quiso matizar que, en otras ocasiones, el programa de La fábrica de la tele ha jugado, pero todos habían sido conscientes de ello: "Son decisiones que, a veces, se toman en aras del espectáculo y sin la voluntad de hacer daño a la gente, pero un profesional se merece mejor trato", sentenció, lanzando un dardo a la dirección.

Asimismo, mientras su cámara oscilaba a derecha e izquierda para dar más dramatismo a la cuestión, comenzó a hablar de los datos de audiencia: "Tampoco estoy de acuerdo con el análisis que hace él, sobre la crisis del diario", aseveró. Según Matamoros, "los números no son los mejores", pero cree que el origen no está en lo que dijo Antonio Canales durante su último día de trabajo en Mediaset.

"Me voy a callar", fueron las palabras que esbozó a continuación. Ante estos totales, Kiko Hernández, quien ejercía las funciones de presentador, le pidió que hablase con libertad, tal y como pudo hacer Canales. Al instante, cuestionó si su compañero estaba refiriéndose a Rocío Carrasco: "El problema no es ella ni lo que se ha contado, sino cómo se ha tratado en este plató", aseguró.

Amenaza con abandonar 'Sálvame'

La tensión iba en aumento y Kiko Hernández no dudó en hacerle una pregunta a Matamoros: "¿Tú estás pensando en irte?". La respuesta no dejó indiferente a nadie presente en plató: "Es una posibilidad que me vaya, otra que me echen...", sentenció. De esta forma, dejó entrever que existía otra posibilidad respecto a su salida de 'Sálvame': "Irte cinco minutos antes de que te echen, es la mejor forma de irse".