Kiko Matamoros riñe a Belén Esteban por decir que Antonio Montero parece del Opus

La entrevista de Kiko Rivera durante la noche de ayer, 24 de enero, en el programa 'Domingo Deluxe' sigue dando que hablar. Durante esta tarde, el programa 'Sálvame' ha recopilado algunas imágenes, y ha sido Belén Esteban quien ha comentado un aspecto que ha llamado la atención de los colaboradores, aunque para sorpresa de todos, no estaba relacionado con la familia Pantoja, sino con alguien que estaba presente en plató.

Antonio Montero, Kiko Matamoros y Belén Esteban en 'Sálvame'

Se trataba de Antonio Montero, quien estuvo presente en la entrevista del hijo de Isabel Pantoja y no se mostró muy a favor de la tonadillero. Es por ello que Belén Esteban ha comentado esta tarde, 25 de enero, que "ayer tú me sorprendiste, porque tú con lo que eres, que parece así que eres del Opus", desatando la sorpresa de algunos compañeros y la risa de otros.

Jorge Javier ya discutió con Montero por un motivo similar

Ante el comentario que ha hecho su compañera, ha sido Kiko Matamoros quien ha reaccionado, afirmando que "oye, eso no se puede decir en público", a lo que la princesa del pueblo, muy sorprendida ha comentado que "ah, ¿es malo? Pues yo no lo he hecho de mala fé", a lo que ha querido quitar hierro al asunto, explicando que "me sorprendió, que con lo que es, no defendiera a la familia".

Esta no es la primera vez que Antonio Montero es tachado de una religión o un partido concreto. Sin ir más lejos, durante el confinamiento tuvo una gran discusión con el presentador Jorge Javier Vázquez, ocasión en la que afirmó que 'Sálvame' era un programa de "rojos y maricones". Fue en ese momento cuando el catalán tachó al tertuliano de pertenecer al partido VOX.