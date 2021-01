María Patiño sufre un ataque de vértigo desde las alturas de 'Sálvame': "Estoy empapada en sudor"

Una de las cosas que caracterizan a 'Sálvame' es su capacidad para reinventar espacios adaptados a cada personalidad de la que se va a hablar. Hasta tal punto llegó esto durante la tarde del 21 de enero, que Paz Padilla comenzó el programa, literalmente, por todo lo alto. La presentadora anunciaba un nuevo enfrentamiento entre Anabel Pantoja y María Patiño y lo hacía junto a la conductora de 'Socialité' desde las alturas del plató.

Paz Padilla y María Patiño desde las alturas del plató de 'Sálvame'

"María, por favor, sé que tienes miedo a las alturas", se dirigía la cómica a su compañera mientras explicaba que había una altura de 7 metros. La cámara enfocaba a la colaboradora, que andaba como podía sin soltarse de las barras y con la cara desencajada. "Estoy empapada en sudor, Paz", explicaba Patiño con terror una vez que consiguió llegar hasta donde estaba situada la presentadora.

Paz Padilla le ofreció a la colaboradora bajar, quien aseguraba que se estaba sintiendo agobiada al ver lo mal que lo pasaba María Patiño. "Tengo miedo a las alturas desde que me quedé embarazada hace muchos años ya y me quiero bajar abajo", explicaba la gallega. "¿Pero tú sabes que es tu mente?", le decía Paz mientras ella se lamentaba de que no sabía qué hacer con su mente. Finalmente, regresaban hacia tierra firme con Patiño caminando como podía y Padilla bromeando con la llegada del hombre a la Luna.

Enfrentándose a los miedos

De vuelta de publicidad, la presentadora se interesaba por si su compañera se encontraba más tranquila después del mal trago que había vivido. "Qué carita tenías ahí arriba", comentaba Lydia Lozano. "Es importante lo que has hecho. El miedo se supera enfrentándote a él", afirmaba la jueza de 'Got Talent España'. "Es que Valldeperas, cuando lo he intentado negociar y he visto que era inviable...". contaba María Patiño, que aseguraba que no había podido quitar de la cabeza al director del programa la idea de subirla a las alturas.