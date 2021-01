Jorge Javier Vázquez lamenta el trato que le dieron a Josie en 'Sálvame': "Os poníais insoportables con él"

A lo largo de sus más de 10 años en antena, 'Sálvame' ha acogido a una infinidad de rostros conocidos en su plató, algunos de ellos participando con secciones propias en el programa. Puede que muchos no se acuerden, pero Josie fue uno de ellos y Jorge Javier Vázquez ha recordado al estilista durante la tarde del 19 de enero, aprovechando para reflexionar sobre el trato que le dieron.

Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre el paso de Josie por 'Sálvame'

Con motivo de unas "mangas meloneras" en el vestido de Marta López, como señalaba el presentador que diría Josie, este ha rememorado cuando lo tuvieron en el programa. "Tengo que decir algo y lo voy a decir: lo tuvimos aquí y no lo supimos valorar", soltaba Vázquez. "Lo desperdiciamos", le daba la razón Mila Ximénez, quien añadía que le encanta el estilista.

La necesidad de hacer autocrítica

"Os poníais como las grecas todas de insoportable y antipatiquísimas con él", aseguraba el catalán. "Yo lo pasaba muy mal cuando estaba porque él era muy bueno, se intentaba currar la lección y desde luego lo que aguantó este chico aquí en este trabajo". Jorge Javier Vázquez comentaba que era necesario hacer autocrítica y se lamentaba de que lo hubieran dejado escapar, pues tras su paso por 'MasterChef Celebrity' se ha convertido en uno de los personajes del año.

"Cuando viene una persona y no sabes retenerla es que algo hemos hecho mal", continuaba el conductor de 'Sálvame', quien aseguraba que le encanta el también encargado de diseñarle los vestidos de Nochevieja a Cristina Pedroche. "Me acuerdo de que un día le formasteis una que yo os mataba en directo". Laura Fa, que no coincidió con él, preguntaba que si les traía estilismos, a lo que Gema López le respondió que no, que "se metía con los que traíamos nosotros".