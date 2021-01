Anabel, fuera de sí en 'Sálvame' por los reproches de su tía abuela: "Para hablar de mi padre, lávate la boca"

La tarde del jueves 21 de enero, 'Sálvame' contó con la presencia de la tía de Isabel Pantoja, quien acudía una vez más a denunciar públicamente que no podía visitar a su hermana, la madre de la tonadillera, desde hacía más de una década. Una ocasión en la que el programa también contó con la presencia de Anabel Pantoja, a quien mantuvieron en una sala aparte mientras su tía abuela estaba en plató, algo que no evitó que estallara el conflicto entre ellas, cuando Magdalena acusó a la colaboradora de que no ayudaba a su padre a pagar el ascensor para que pudiera salir a la calle más a menudo con su silla de ruedas.

Anabel Pantoja estalla contra Magdalena en 'Sálvame'

"Quien ha venido a hablar de mi padre y de su intimidad, es esta señora, así que, que lo cuente ella", replicó Anabel, al negarse a hablar de su padre, "un señor enfermo que está a gusto en su casa y no molesta a nadie". "Es muy sencillo no pagar y no preocuparse", lanzó Magdalena, contra la colaboradora, a quien indicó que "quieras o no, soy tu tía abuela. La sangre corre. Y soy doña Magdalena". "De doña tiene usted lo que tengo yo de modelo. Que me olvide, que no soy nada para usted", respondió la aludida. "Mi hermana, si te viera lo que haces en la tele, se moría", replicó la invitada, para después apuntar a "las borracheras que tú te coges", algo que hizo estallar a Anabel, quien se puso en pie para ir a su encuentro tras soltar un enfadado "me cago en tu puta madre".

"Que hable lo que le dé la gana, pero que me deje en paz. Deja a mi abuela y a mi padre tranquilos, manipuladora, oportunista. Que te viene muy bien cobrar", estalló la colaboradora. "Que no se te ocurra decir lo que acabas de decir, porque yo en mi vida privada hago lo que me da la gana, como lo haces tú y toda tu familia, ¿te enteras?", continuó la colaboradora, quien instó a Magdalena a que "para hablar de mí y de mi padre, lávate la boca" y volvió a retirarse a otra estancia. "Que me perdonen, es que me tienen indignada porque no le puede pagar el ascensor al padre", reiteró Magdalena, para después asegurar que "despreciar a los demás es cosa de ellos, yo nunca he tratado mal a nadie". "Vale ya de mentiras, por favor. Mi abuela no se puede defender, hace muchísimos años que no tiene relación con esta señora, por lo que no necesita verla", manifestó Pantoja, indignada.

"Deja de cuestionarme como hija"

Magdalena y Anabel, enfrentadas en 'Sálvame'

"No estoy pidiendo nada, he venido solo porque quiero ver a mi hermana", insistió Magdalena, quien más tarde añadió que la mujer "está cada vez peor y me quiero despedir de ella". "No me he peleado con mi hermana, al contrario. Le he hecho mucho bien", declaró la invitada. Magdalena hizo entonces referencia a los cuidados que le había procurado a su cuñado, el padre de Isabel Pantoja. "No aguanto tanto cinismo. Si quiere buscar a su hermana, que lo hubiera hecho hace años", interrumpió Anabel, tras romper a llorar.

"Estoy que me muero, porque están hablando de una persona que está pero no. Pido respeto", recalcó la colaboradora, antes de exigir que dejara "a mi abuelo, que lleva cincuenta años enterrado". "Que tú lo hayas cuidado y ahora tienes que ponerte una medallita... ¿no lo hiciste de corazón?", lanzó Pantoja. La colaboradora concluyó pidiendo a Magdalena que dejase "de cuestionarme como hija". "Tengo muchos defectos, pero he estado a la altura con mi padre y lo estaré cuando me necesite. Pero no es usted quien tiene que venir a decírmelo", remató Anabel.