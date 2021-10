Kiko Rivera estalla contra 'Sálvame'. El DJ lanzó un duro mensaje contra el espacio producido por La Fábrica de la Tele después de que saliera a la luz una imagen en la que aparece junto a una chica en un hotel. Para defenderse, Rivera confirmó que estaba allí componiendo nuevos temas y aludió a los bajos datos de audiencia cosechados por el programa.

Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe' e imagen de Kiko Rivera en Matalascañas

"Sé que estáis cortitos de audiencia"; con estas palabras se refería el hijo de Isabel Pantoja al formato presentado por Jorge Javier Vázquez. Lo hacía a través de una publicación en Instagram en la que aseguró, entre otros muchos descalificativos, que 'Sálvame' "se va al carajo". También acusó al programa de no estar contando la verdad y confirmó que la mujer de las imágenes sería la esposa del dueño del hotel en el que se alojó el artista.

Desde el espacio de Mediaset, dieron todo tipo de detalles sobre la noche de Kiko Rivera en el establecimiento de Matalascañas, hasta enviaron a un equipo hasta la zona para hablar con algunos de los presentes en el hotel. Al parecer, esa persona "vio a Kiko muy relajado e incluso llegó a escuchar intenciones de pasar la noche juntos", comentó el reportero.

Publicación de Kiko Rivera en su cuenta de Instagram

Minutos después, pusieron unas declaraciones del testigo: "Según pasaba la noche, lo encontré más cercano a ella, hubo más tocamientos y más caricias", aseguró ante las cámaras. El invitado quiso desmontar el principal argumento de Rivera para desmentir la posible deslealtad a Irene Rosales: "No se conocían porque, verdaderamente, se estaban presentando allí", comentó.

Varios de los colaboradores mostraron su malestar con la imagen pública que estaría dando Rivera en la localidad Andaluza. "Es llamativo que esté de juerga, teniendo en cuenta las circunstancias que nos ha contado", dijo María Patiño para referirse a su complicada situación familiar. Por su parte, Carmen Alcayde también se mostró visiblemente enfadada y quiso darle un consejo al sevillano: "Este chico vuelve a confiar en la gente equivocada", afirmó la colaboradora.

¿Acudirá finalmente Kiko Rivera a 'Sábado Deluxe'?

Después de la sorprendente entrevista de Kiko Rivera en la que cargó duramente contra su prima Anabel Pantoja y su hermana Isa, el DJ quiso entrar en 'Socialité' para confirmar que querría sentarse en un plató de televisión para explicar sus polémicas palabras. Sin embargo, parece que ya no querría hacerlo en alguno de los espacio de La Fábrica de la Tele: "No me llaméis más que no voy a ir", escribió Rivera en su publicación de Instagram. ¿Cambiará de opinión y lo veremos en Mediaset próximamente?