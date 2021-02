Kiko Rivera, en 'Domingo deluxe': "Mi madre quiso coger el dinero que gané en 'GH Dúo'"

El domingo 31 de enero, 'Domingo deluxe' recibió de nuevo a Kiko Rivera, quien acudía una semana después de su última visita para seguir hablando de su madre, Isabel Pantoja, quien se había mantenido en silencio a pesar del ultimátum del sevillano. Una decisión por parte de la tonadillera que empujó a Rivera a tomar medidas legales, tal y como desveló en el programa, donde también compartió algún que otro episodio vivido con su madre, especialmente aquellos relacionados con el dinero.

Jorge Javier charla con Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja en 'Domingo deluxe'

Los colaboradores abordaron el hecho de que se hablaba de ciertos casos en los que personas del entorno de la tonadillera y su familia les estarían requiriendo cantidades de dinero prestado que no se habían devuelto por su parte. "Mi tío bloquea a la gente a la que deben dinero o, directamente, no les coge el teléfono", desvelaba entonces Rivera, quien adelantó una anécdota que "a mí me lo han contado, no sé si es cierto o no", aunque matizó que "por la vía que me viene, sé que esa persona no me engaña, porque es muy cercana". "Lo quiero expresar para que veáis, no lo ciego que he podido estar, sino hasta donde deja uno pasar las cosas", señaló el invitado, que nunca había compartido lo que contó a continuación con su madre.

"Cuando yo entré a 'GH Dúo', como todos sabéis, fue para solucionar mis problemas con Hacienda", declaró Kiko, tras lo cual señaló que "no me dio para todo, pero sí para gran parte". "Yo dejo a gente ocupándose de todas mis finanzas, mi gestoría y, en particular, a algunos amigos. ¿Te puedes creer que mi madre llamaba a esas personas diciéndoles que dónde estaba el dinero que estaba ganando su hijo?", prosiguió Rivera, que procedió a señalar que dichas personas no habrían dicho ni una palabra al respecto a la tonadillera. "Es decir, mi madre quiso coger el dinero que me llegaba a mí de 'Gran Hermano'", remató el invitado, entre risas, momento en el que lo justificó apuntando a que "joder, ¿no has tenido ya suficiente?". "Eso es cierto. Sabes que yo, todo lo que digo, lo puedo corroborar", aseguró el sevillano, tajante, quien por entonces lo dejó pasar. "¿Y para qué lo quería?", cuestionó Jorge Javier Vázquez. "Ella decía que era para pagar la letra de mi piso... sí, los cojones", respondió el invitado, con sarcasmo.

"No me sale de los cojones devolverle el dinero"

Kiko Rivera desveló entonces que le había llegado a pedir dinero a Rafa Mora, en concreto, 2.000 euros que ya le habría devuelto, tal y como afirmó el colaborador y amigo del sevillano. "Mi madre solo me dejó dinero una vez. Es más, no se lo voy a devolver", confesó Rivera, tras lo cual añadió que "efectivamente, porque en este momento no me sale de los cojones devolvértelo". "Y segundo, porque es la misma cantidad que le di tras el bautizo de mi hija, para que pagase las primeras letras del coche. Por lo tanto, estamos en paz", señaló el invitado, haciendo referencia al vehículo que la tonadillera mandó recuperar hacía varios días a casa de su hijo.

"Cuando suspendo mis galas de verano, se hicieron una serie de adelantos y yo ya había utilizado ese dinero o solo se lo había llevado Hacienda. Le pedí a mi madre que me dejara ese dinero", relató Kiko, tras lo cual añadió que "no fue tan fácil" que se lo prestara y desveló que eran 6.000 euros los que le había prestado. Algo que corroboró Paloma García Pelayo, quien lo sabía de boca de la propia Isabel Pantoja. "¿Por qué se lo pides a tu amigo en lugar de a tu madre?", planteó la colaboradora. "Mi madre siempre ha aparentado que estaban arruinados, que no tenían nada", afirmó Kiko, razón por la que no había recurrido a Pantoja.