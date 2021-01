La dura confesión de Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja: "Fui testigo de comentarios xenófobos sobre mi hermana"

La noche del viernes 24 de enero, Kiko Rivera volvió a 'Sábado deluxe', en su versión dominicana, para hablar del conflicto con su madre, Isabel Pantoja, con quien hacía más de cien días que no hablaba. Una situación por la que, de hecho, el invitado lanzó un ultimátum en el programa a la tonadillera, además de que manifestó que "no quiero que se solucione" el conflicto, sino que pedía "explicaciones" antes que nada. A ello se unió también el hecho de que Kiko lanzó algunas declaraciones relacionadas no solo con su "familia de Cantora", sino también con Anabel Pantoja y Chabelita Pantoja, relacionadas con su madre.

Kiko Rivera habla de Isabel Pantoja y de su hermana con Jorge Javier en 'Domingo deluxe'

"Me he ido yo y no quiero volver. El concepto de familia que me han hecho ver no es bueno", reconocía Rivera, durante la entrevista, momento en el que opinó que su "familia de Cantora" es "nefasta". "Por eso es tan difícil que haya reconciliación, porque no quiero", reconoció el sevillano, que incluso aseguró, refiriéndose a Isabel Pantoja, que "no quiero a una persona así en mi vida". "Mi madre se ha dedicado a difundir el mensaje que a ella le interesa. Eso es ridículo. Sois ridículos", lanzó Kiko, rotundo, al hablar de los polémicos audios que había enviado para felicitar a su hija. Jorge Javier Vázquez le planteó entonces si habría "preferido otra madre", algo que dejó sorprendido a Kiko, que guardó silencio unos segundos antes de responder. "Hubiera preferido tener otra vida para enterarme de las cosas antes. Quizás mi madre no estaría como está y la podría haber ayudado más", opinó el invitado, para después reconocer que "siento pena por ella, pero ha llegado un punto en el que si yo no miro por mí, no mira nadie. A la vista está que mi madre no lo hace".

"La familia de mi mujer me ha hecho ver lo que significa la palabra 'familia' y eso es muy duro", declaró Rivera, después de asegurar que "no quiero volver a ese núcleo familiar". "Mi hermana ha sufrido mucho y ahora la entiendo", reconocía el invitado, poco después, momento en el que rememoró los conflictos que Chabelita había tenido con su madre. "Ha ido despotricando de mi hermana con otros compañeros. Encima hace las cosas por detrás. Yo estoy aquí, delante de todo el mundo", criticó Rivera, sobre la tonadillera, tras lo cual desveló que "en varias ocasiones" había intentado retirarle "los dos apellidos" a su hija, algo que "me parecía demasiado". "La mayor humillación que se le puede hacer a un hijo es que alguien de tu familia hable muy mal de él, incluso quiera demandarlo y tú no eches freno", juzgó Rivera, en referencia a su hermana. El sevillano reconoció que "ha habido momentos" en los que Isa fue tratada como una "hija de segunda", con miradas, comportamientos y comentarios, ante lo que apuntó a algunos de tinte "xenófobo" tanto de su tío como de su madre. "Fui testigo. Fue muy despectivo", afirmó Rivera, quien reveló que "le he mandado un mensaje a mi hermana pidiéndole disculpas si se entera de algo de esta manera".

"Para ver a sus nietas, tendrá que sentarse conmigo"

Kiko Rivera, durante su entrevista en 'Sábado deluxe'

Además, Kiko Rivera le recordó a su tío Agustín, durante la entrevista, "que está en mi casa y que, si sigue allí, es porque está mi abuela". "Me gustaría ver cómo actúa mi madre sin mi tío Agustín al lado. Creo que es desconocedora de muchas cosas", añadió Rivera, momento en el que acabó admitiendo sobre su madre que "sé desde hace tiempo que tiene un problema y le tienes que poner cura". "Mis hijas necesitan la figura de una abuela, pero no en esas condiciones", declaró Kiko, tras lo cual insistió en que "no voy a impedir que las vea, pero si quiere hacerlo, antes se va a tener que sentar conmigo. Porque va a tener que tratarlos como lo que son: niños". "Irene no es culpable de nada. Es más: me frena", confesó Rivera, al escuchar algunas de las críticas de su madre contra su nuera, ante lo que reconoció que "yo no pienso bien de mi madre ahora mismo". "Cuando estaba mal, era más vulnerable, más manejable que ahora. No quiero pensar que a mi madre le eche la culpa a Irene por eso", manifestó el sevillano, quien incluso desveló que, en el bautizo de su primera nieta, Isabel Pantoja comió en una sala aparte, para que no se la viera, "porque no había exclusiva".

"Mi prima está acojonada"

Kiko Rivera habla sobre su prima Anabel en 'Domingo deluxe'

"Para mí no es 'si estás con ellos, estás contra mí'. Para ellos, sí. Me han dejado de llamar amistades por eso", declaró Kiko, al mencionar durante su entrevista a su prima Anabel, quien siempre ha defendido ser neutral en el conflicto que mantiene con su madre. "Mi prima está acojonada. El único que no lo está, soy yo. Me da igual. Tengo mi trabajo, mi familia", afirmó el invitado, para después manifestar que Anabel "es más sensible que yo y yo la entiendo. No me saca el tema nunca. Creo que lo que intenta es no sufrir" y apostar por que su prima "no sé si siente miedo, pero sí respeto" hacia Isabel Pantoja.

Minutos después, Kiko volvió a hablar de su Anabel después de ver sus declaraciones sobre el conflicto, ante lo que indicó a su prima que "tú no hablas porque no te lo ha hecho a ti" y le envió un mensaje tranquilizador. "Cariño mío, no te tienes que sentir en deuda con tu tía, porque no es la causante de que tú estés en televisión", declaró el sevillano, que apuntó a que "te conocen porque viniste a defenderme a 'Supervivientes' y yo no te voy a reprochar nada. No le debes nada ni a ella, ni al tío Agustín". "A mí prima la han puesto en Cantora que flipas. Y ella lo sabe", añadió Kiko, ante la sorpresa de los presentes, a quienes confesó que incluso se habían metido con el peso de su prima, a la que tanto Agustín como Pantoja considerarían parte del "grupo de los enemigos" e incluso la habría tildado de "gorda", entre otros descalificativos.