Kiko Rivera da un ultimátum a Isabel Pantoja en 'Domingo deluxe': "Ponte en contacto conmigo o tomaré medidas"

El domingo 24 de enero, 'Domingo deluxe' recibió a Kiko Rivera, quien acudía de nuevo a hablar de su conflicto con su madre, Isabel Pantoja. De hecho, el programa desveló que habían transcurrido cien días desde que ambos hablaron en ese mismo plató, cuando Rivera acudió por última vez a mediados de octubre. Una situación por la que el invitado se lanzó a dar un tajante ultimátum a la tonadillera, para que se pusiera en contacto con él de una vez por todas, después de confesar que no apostaba porque se solucionara el conflicto, sino que esperaba una explicación.

Jorge Javier habla con Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja en 'Domingo deluxe'

"Mi madre no ha sido siempre así. Hubo etapas en las que era simpatiquísimas, amable, generosa, divertida", confesaba el invitado, tras lo cual señaló que "no sé que tiene dentro, que a veces trata mal a la gente, mira como por encima del hombro", algo que "a menos escala, también lo tiene mi prima Anabel. No lo digo atacando". El tema desembocó hacia un enfoque más serio, cuando Rivera desveló que "el miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre". "Cuando lo leí, casi me dio un patatús, porque podían hacer casi todo lo que les diera la gana", declaró el invitado. Kiko hizo referencia entonces a los antecedentes de su madre, algo por lo que, en la entrevista con Mila Ximénez que se había publicado hacía unos días, confesaba que "no quiero demandar a mi madre ni meterla en ninguna historieta".

Algo que, sin embargo, había cambiado al conocer que "deben estar prescritos si ella o quien mande, ha firmado lo que tiene que firmar". "Tienes veinticuatro horas, mamá. Como mi hijo, te voy a dar la oportunidad de que te pongas en contacto conmigo", soltó entonces Rivera, tajante, apostando porque ese contacto podía darse de cualquier forma, con una "llamada, una paloma mensajera o un ovni con bata de cola". De hecho, Kiko reconoció que ni siquiera él o sus abogados conocían a los de su madre, dado que aquellos con los que se habían puesto en contacto "se han negado a llevarle el caso" a la tonadillera. "Si no es así, voy a tener que tomar las medidas para pedirles cuentas sobre todo lo que hayan hecho con esos poderes a mi nombre", añadió el invitado, sobre su ultimátum, tras lo cual admitió que "es algo que me duele muchísimo" y aseguró que "tendrán que rendir cuentas".

"¿Tengo que darte las gracias por parirme?"

Kiko Rivera, muy serio durante su entrevista en 'Domingo deluxe'

Además, en la entrevista, Kiko Rivera hizo referencia a los comentarios que su madre habría hecho lejos de los medios, en los que lo tachaba de "mantenido". "¿Mantenido, de qué? ¿Qué te he pedido yo? ¿Tengo que darte las gracias por parirme?", soltó Rivera, molesto, para después afirmar que "desde los dieciocho, no he necesitado nada de nadie". El cantante recordó entonces que, cuando tuvo "un problema con Hacienda", no le pidió dinero a Pantoja, sino que "le digo: 'vamos a vender'" Cantora, propiedad de ambos, e incluso "le dije que iba a coger solo lo que debo y el resto te lo quedas para quedarte limpia", puesto la tonadillera también tenía problemas similares.

"Yo no conozco a mi madre. Estás toda tu vida pensando que tu madre es lo mejorcito y, de repente, te chocas con un muro, aun viendo yo muchos detalles", manifestó Rivera. El invitado reconoció que era algo que se daba debido a que "he tenido una vida en la que he pasado de absolutamente todo. Estaba en mi pompa de felicidad, a mi manera, errónea" y hasta confesó que su madre "me ha utilizado para cosas feas y me hacía quedar mal a mí", entre ellas, el criticar a su hermana, Isa P, "a muerte", públicamente, cuando estaban enfrentadas. "Ya le he pedido disculpas a mi hermana. Yo sé admitir cuando me equivoco y la culpa es mía. Mi madre puede tener su pensamiento y yo se lo acepto", reconoció Kiko al respecto.