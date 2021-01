Kiko Rivera, sobre su conflicto con Isabel Pantoja: "No quiero que se solucione. Quiero que me lo explique"

La noche del domingo 24 de enero, 'Domingo deluxe' recibió en plató a Kiko Rivera, quien acudía a Telecinco una vez más para compartir la situación sobre su conflicto con su madre, Isabel Pantoja. Una entrevista que se daba una vez más en medio del silencio de la tonadillera, que llevaba cien días sin conversar con Kiko, y con los últimos choques entre ambos muy presentes, como los mensajes que envió a su nieta por su cumpleaños o la recogida del coche que estaba en propiedad de Rivera y su familia, y que arrancó con un Kiko Rivera muy rotundo al hablar de Pantoja.

Jorge Javier y Kiko Rivera, juntos en 'Domingo deluxe'

"Aunque mi madre haya hecho las cosas mal y yo esté muy jodido, no deja de ser mi madre", confesaba Rivera, al comienzo del encuentro con Jorge Javier Vázquez, quien lo recibió en la puerta de Mediaset. El invitado reconoció que se sentía "cada día más alejado" de su madre, al igual que "más triste" sobre el conflicto que había surgido entre ambos. "Llega un punto en el que pienso que es ridículo", reconoció el cantante, quien admitió que, aunque no había recibido ninguna llamada de Pantoja desde que la tonadillera llamó a 'Sábado deluxe' en la última entrevista de su hijo en dicho programa, "esperaba una llamada cuando murió mi suegro".

El programa también mostró un contador en el que se recogía los cien días que habían transcurrido desde entonces, sin ningún contacto entre ambos, momento en el que el presentador recalcó que, durante la llamada en directo, Pantoja "hizo promesas que nunca cumplió". "No entendía esa llamada. Me sentó como una patada en el culo", confesó Rivera, tras lo cual señaló que "ahora mismo, no" tenía solución la guerra entre los dos. "Yo no quiero que se solucione. Quiero que me explique y luego veremos si se puede perdonar", declaró Rivera, tajante. Jorge Javier indicó entonces que, si su madre deseaba hablar con su hijo, tenía a disposición un teléfono. Una oferta en vano, a ojos del invitado, que incluso bromeó, medio en broma, medio en serio, con que "mejor que nos escuche todo el mundo, porque con las mentiras que dice, a ver si luego no me van a creer".

"Yo estaba cegado"

Kiko Rivera habla de Isabel Pantoja en 'Domingo deluxe'

Al comienzo del encuentro, Rivera también mencionó que "ha llamado un par de veces para ver a sus nietas", aunque criticó la forma en la que se había dado una de las llamadas, en la que había conversado con las niñas gracias a la mediación de Anabel. "No voy a negar que hable con sus nietas, pero no es la manera", señaló Kiko, quien después reconoció sin pelos en la lengua que "no me arrepiento de nada de lo que he hecho". "Me arrepiento porque a raíz de esa entrevista, derivó a otros temas, como que si mi madre no quería a mi padre", matizó el invitado, que lo habría pasado "un poco mal" a raíz de ese cambio de rumbo.

"¿Sabías que tu madre era así o mirabas a otro lado?", planteó entonces Jorge Javier. "Yo estaba cegado", confesó Rivera que, sin embargo, añadió que "he visto a mi madre actuando de distintas maneras con otras personas", pero "era mi madre. Entendía que era su manera de ser". "¿Entiendes que haya acabado sola?", cuestionó el presentador, tras lo cual Kiko respondió con un "sí, totalmente". "En más de una ocasión he tenido que escribir mensajes a personas que mi madre ha tenido en casa para pedirles disculpas", confesó el invitado, que llegó a confirmar incluso los rubores sobre el hecho de que las "fanáticas" acudían a Cantora "y mi madre las pone a trabajar. Yo no lo entendía".