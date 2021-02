Belén Esteban y Kiko Rivera, enfrentados por Isabel Pantoja: "Me estoy cansando de que intentes defenderla"

La noche del domingo 31 de enero, 'Domingo deluxe' recibió de nuevo a Kiko Rivera en plató. El hijo de Isabel Pantoja, cansado del silencio de su madre, acudió a hablar de nuevo de la tonadillera y los pasos que tomaría a continuación, por la vía judicial, al igual que desveló sus intenciones de vender su parte de Cantora. Una entrevista en la que Belén Esteban estuvo presente por primera vez desde que Kiko comenzara a visitar el programa, y en la que la colaboradora aprovechó para exponer sus críticas, compartidas por parte de la opinión pública, sobre la decisión del invitado de exponer ciertas cosas de su madre en televisión, lo que provocó que ambos se acabaran enfrentando a pesar de su mutuo cariño.

Belén Esteban y Kiko Rivera discuten en 'Domingo deluxe' por Isabel Pantoja

"¿Tu madre ha hecho cosas buenas por ti", planteó la colaboradora, durante el programa, a Kiko Rivera. "No vamos a tirarle toda la tierra encima. Ha hecho muchas cosas mal, pero lo mejor que ha hecho ha sido hablar bien de mi padre. Me voy a quedar con eso", respondió el aludido, quien confesó que, "ahora mismo, solo puedo decir eso". "Le puedo dar la razón en lo económico, pero lo único que pienso es que ojalá no te tengas que arrepentir nunca", señaló Esteban, en medio de la conversación, en la que Rivera recordó un ataque de gota que sufrió, por el que fue operado y no recibió la visita de su madre, al igual que tampoco se quedó con su hijo Francisco. "Había cosas que a mí, me sobraban", criticó la colaboradora, apuntando a las declaraciones de Kiko sobre los calificativos que su madre habría lanzado contra su hermana, Isa Pantoja, o contra su prima, Anabel Pantoja.

"Estoy muy gradecida de que vengas al Deluxe pero, ¿no te dan ganas de presentarte en Cantora a hablar con tu madre?", planteó Belén, ante lo que el invitado señaló que "tuvo su momento" y este ya había pasado, dado "el comportamiento que ha tenido mi madre". "Imagínate cómo tengo que estar para llegar a este punto", expuso Rivera, después de reprochar que su madre "lo ha hecho todo por detrás". "No te estoy hablando de lo económico. Moralmente, ¿cómo puedes hacer eso?", matizó el invitado, tras lo cual Esteban le echó en cara uno de sus mayores reproches hacia Pantoja, que no fuera apenas a buscarlo al colegio, aludiendo a que ella misma no había podido hacerlo a veces por trabajo. "Te quiero mucho, pero me estoy cansando de que intentes defenderla", replicó entonces Kiko, a quien Belén respondió que "tampoco te voy a aplaudir todo". "¿Quieres darle el diploma a la mejor madre del siglo?", contraatacó el invitado, molesto, tras lo cual desveló que se enteró de que su madre estaba saliendo con Julián Muñoz porque los vio en la televisión mientras estaba en el internado. "¿Es eso justo?", cuestionó Rivera, que recibió un "no" como respuesta de la colaboradora y explicó que "me entra tal rabia que mi madre no me cuente las cosas, que me voy a vivir con mi abuela".

"Espero que arregléis las cosas"

Belén Esteban y Kiko Rivera durante su rifirrafe en 'Domingo deluxe'

Rafa Mora intervino entonces para contar una anécdota, momento en el que recordó que, hacía tiempo, Kiko "tenía necesidad de ir con un séquito". "Como Isabel Pantoja", soltó Belén, haciendo saltar al invitado. "No te voy a consentir que me compares con mi madre", subrayó Rivera, momento en el que la colaboradora le echó en cara, tanto a él como a Mora, que "cuando te ha interesado, la habéis puesto por las nubes" a Pantoja. "Si tanto te interesa mi madre, llévatela unos días", comentó el sevillano, con ironía. "Yo ya tengo a la mía", respondió Esteban, enfadada, para después señalar que "yo te apoyo en lo que te tengo que apoyar. Igual que pienso yo, piensa mucha gente". "No tengo amistad con la Pantoja, pero lo digo de corazón, espero que arregléis las cosas. No sé si es por la educación que me han dado, pero una madre es una madre", opinó Belén, provocando que algunos de los colaboradores se volvieran en su contra.

"Si tu madre, por lo que sea, acaba enferma en el hospital, ¿irías a verla?", quiso saber Belén, una vez la situación se relajó un tanto. "Sí. Otra cosa es que me dejasen entrar", respondió Kiko, quien no apostaba por que su madre no hiciera lo mismo. "¿Qué estás valorando, a la artista a la madre? ¿Le das un aprobado?", reprochó Kiko, tras lo cual echó en cara a Belén que "te estás marcando como mi prima, que está ahí en medio. Ella tiene razones". "Me callo y que todos te aplaudan", replicó Esteban, molesta, tras lo cual insistió en que "estoy de tu lado en eso, pero hay cosas que de una intimidad de mi madre yo no contaría" y señaló que "no la he visto sentada dando una exclusiva". "Lo hace peor, su madre va por detrás y, encima, difamando", intervino Kiko Matamoros, con rotundidad.