Kiko Rivera carga sin piedad contra Isabel Pantoja: "Es capaz de llamar a 'Pasapalabra'"

Kiko Rivera protagonizó días atrás una dura entrevista en 'Sábado deluxe' en la que confesó los problemas emocionales que está sufriendo y el estado actual de su economía; algo de lo que su madre Isabel Pantoja se enteró en directo. La tonadillera no dudó en llamar al formato de Telecinco para abroncar a su hijo y en días posteriores parece que ha explicado a varios periodistas que no se termina de creer las palabras de Kiko en el programa de Jorge Javier Vázquez, algo que evidentemente ha enfurecido a su hijo.

Kiko Rivera

Por ello, el chico ha decidido llamar en directo a 'Sálvame' y lo ha hecho estallando contra su madre, contra la que ha cargado muy duramente. Este ha confesado que su mayor "tristeza" es que que ella "no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre" y se ha mostrado dolido que tras lo sucedido en 'Sábado deluxe', Pantoja simplemente se haya limitado a llamarle y no haya hecho el esfuerzo de ir a su hogar a verle, pese a vivir a tan solo una hora y media de camino. "No necesito a Isabel Pantoja, necesito a mi madre, pero ella no está porque el personaje siempre es más", ha sentenciado.

Niega el conflicto económico

Paralelamente, Rivera ha negado que el conflicto con su madre venga por la negativa de esta a darle dinero y es que ha defendido que "ahora no necesito más". Pese a ello, sí ha afirmado que en el pasado, este puso sobre la mesa la posibilidad de vender Cantora pero Pantoja se negó. "Le dije que si para solucionar sus problemas y los míos hacía falta vender Cantora, por mi parte no había problema", ha explicado Rivera, añadiendo que incluso le ofreció a su madre "parte de lo que me tocaba" ya que los problemas económicos de esta son más importantes que los suyos. "Si tienes la suerte de poder ayudar a la familia se debe hacer; de recuerdos no se puede vivir", ha sentenciado, evidenciando que Pantoja no quiere abandonar ese hogar ya que ahí fue feliz junto a Paquirri.

Las filtraciones de Pantoja

Rivera también se ha mostrado especialmente indignado con que su madre no haya dejado de filtrar información a algunos colaboradores del universo Telecinco como Paloma García Pelayo o José Antonio Avilés y ha afirmado que "mi madre cada vez que coge el teléfono es capaz de llamar a 'Pasapalabra'" . Este se ha mostrado muy convencido que "no me merezco esto" y ha dicho también que "me ha hecho daño esta vez y públicamente (...) no puedo consentir que se me deje a mí malamente y también lo está haciendo a las espaldas, con cosas dichas a su manera". "Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios (...) a ver si mi madre espabila (...) o si tiene algo que decir, que lo haga públicamente o a mí a la cara para que me pueda defender", ha finalizado