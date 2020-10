La desgarradora llamada de Isabel Pantoja a Kiko Rivera: "Lo tuyo no es importante"

El DJ y cantante Kiko Rivera protagonizó una dura y emotiva entrevista en 'Sábado deluxe' este 17 de octubre. Este confesó haberle sido infiel a su mujer Irene Rosales y habló de los graves problemas anímicos y psicológicos que sufre desde hace un tiempo y es que tras todo lo que contó, parece claro que sufre una importante depresión. "Sigo teniendo dependencia de las drogas. Hay noches que no puedo dormir y hasta lloro", confesó visiblemente emocionado, explicando que muchos de estos problemas no se los ha contado a nadie de su entorno más cercano.

Kiko Rivera en 'Sábado deluxe'

Por ello, su madre Isabel Pantoja levantó el teléfono y llamó para dejarle muy claro a su hijo que la ve a tener a su lado siempre. "Tienes una familia entera que te adora, que por nada del mundo te va a dejar solo", afirmó la jurado de 'Idol Kids', quien confesó que había problemas de comunicación entre ambos, pero "pensé que era por falta de cosas de vosotros, de vuestras idas y vueltas, del trabajo y de los niños". Lo que poco esperaba Pantoja es que ese silencio de su hijo se debía a un fuerte problema psicológico que sigue arrastrando a día de hoy.

Pantoja le recordó que "tienes a una mujer que te adora y tienes una familia que nos morimos por ti" y le pidió que "no sigas hablando de esos temas porque te hace mal y me hace mal". "Lo que tú estás pasando no es importante y te voy a explicar el por qué. Han muerto millones de personas en una pandemia en el mundo, eso sí es importante, lo tuyo se puede curar", le dejó muy claro la cantante, intentando hacerle ver que va a poder superar sus problemas con el apoyo de su entorno más cercano, ese que a partir de ahora va a estar con él para luchar.

La reprimenda de Pantoja

Paralelamente, Pantoja le recriminó el no haberse enterado de todo esto mucho tiempo antes. "Tendrías que haber venido a contármelo a mí antes (...) me quedé trastornada porque tú eres mi vida, junto con tu hermana", siguió diciéndole ante un Kiko Rivera completamente roto y derrumbado al ver a su madre así. "Hazlo por ti, por tu mujer y por tus hijos", sentenció su madre, también muy emocionada. "No puedes estar triste porque te haces daño tú y a las personas que te queremos", finalizó esta, recordándole que cuando esté triste, ella no tendrá problema en ir a estar a su lado, "a darte los besos más grandes del mundo".