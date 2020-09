Isabel Pantoja cuestiona el talento musical de su hijo Kiko Rivera: "El oído en Pamplona"

No cabe duda de que 'Idol Kids' no estaría siendo lo mismo sin la presencia de Isabel Pantoja en la mesa del jurado. Pese a que la tonadillera se resiste a pulsar el botón "rojo pantojo" y que incluso reprocha a sus compañeros Carlos Jean y Edurne que sean tan duros con los más pequeños, se está entregando en cuerpo y alma al talent show y cada semana comparte nuevos detalles desconocidos de su vida profesional y personal.

Isabel Pantoja habla de Kiko Rivera con los jueces de 'Idol Kids'

En la cuarta entrega del programa de Telecinco producido por Fremantle, Isabel Pantoja dejó caer una anécdota que no deja en muy buen lugar a su hijo Kiko Rivera, también dedicado a la música. Como tuvo lugar entre los castings de los aspirantes y los técnicos se encontraban revisando el micrófono de la cantante, quizás pensó que la confesión no sería recogida por las cámaras ni emitida posteriormente, si bien no hay nada que escape al objetivo.

El productor Carlos Jean contaba a sus compañeras del jurado que, de pequeño, se aplicó a fondo con la percusión porque eso le permitía librarse de clases del colegio como religión. "A mí me sacaban de clase para tocar la batería, con lo cual yo tocaba la batería de maravilla", recordaba con una sonrisa pícara, despertando la simpatía de Edurne.

"¿Una prueba? El oído en Pamplona"

Isabel se unía a la conversación compartiendo una intimidad de Kiko Rivera. "Mi Francisco también se apuntaba a todo a lo que había", contaba mirando a Carlos Jean. "Decíamos 'vamos a hacerle una prueba'. Una prueba, una prueba... ¿la prueba? El oído en Pamplona", rememoraba, poniendo en entredicho el talento musical de su hijo y dejando claro que desde pequeño demostró que no había nacido para seguir sus pasos. Afortunadamente, su faceta como DJ y muchas dosis de autotune han permitido a Kiko acabar dedicándose a la música, mientras que su hermana Isa también ha hecho sus pinitos con el single "Ahora estoy mejor".