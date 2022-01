Tan solo cuatro meses han durado casados Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La pareja, que luchó contra viento y marea por celebrar su boda tras múltiples trabas y el reciente fallecimiento de Ana Martín, se han separado con sospechas de infidelidades por parte de la sobrina de Isabel Pantoja, las cuales ha desmentido esta. Fue Kiko Matamoros el encargado de anunciar esta bomba en 'Viva la vida', que se añadiría a la falta de fluidez en la pareja y lo ahogada que se sentía la influencer en Canarias.

Kiko Rivera

Esta noticia coincidía con la reaparición en televisión de otro miembro del clan Pantoja: su primo Kiko Rivera. Durante la gala de 'Secret Story: La casa de los secretos' de 30 de enero, Toñi Moreno anunciaba que este entraría en la casa el 2 de febrero para convivir con los concursantes. Esto le permitiría mantenerse alejado de la prensa en una semana crítica para Anabel Pantoja. "Te vamos a meter en la casa en una semana estupenda porque te vas a ahorrar todo lo de Anabel y la separación", le decía con total confianza la presentadora.

"Me he enterado hoy en 'Viva la vida' y me da mucha pena, la verdad. A Omar le tengo muchísimo cariño, a mi prima en verdad también, y me da muchísima pena. Ojalá sea mentira", aclaraba Kiko Rivera, que desvelaba que había conocido dicha informacón a la vez que el resto de la audiencia. Moreno coincidía con él, deseándole lo mejor a la pareja: "Ojalá lo solucionen bien, sea verdad o sea mentira".

Su vuelta a la casa

No es la primera vez que Kiko Rivera pisa la casa de Guadalix de la Sierra. El DJ ya fue concursante de 'GH VIP 3' y de 'GH Dúo' junto a su mujer Irene Rosales, donde quedó finalista. "Estoy encantado de poder vivir de nuevo esa experiencia aunque no sea concursando, pero con la misión que me mandéis", comunicaba el cantante, que afirmaba sentirse nervioso. Según revelaba la conductora, Rivera entraba para ser el padrino de la próxima prueba que tendrán que superar los concursantes.