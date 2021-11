Kiko Rivera elige a su hermano favorito (y no es Isa Pantoja)

Kiko Rivera ha realizado unas declaraciones que no van a gustar nada a su hermana Isa Pantoja. En octubre de 2021, Kiko Rivera confirmó que había habido un acercamiento con su madre y, poco a poco, estaban perdonándose después de meses sin hablarse. Sin embargo, parece que con su hermana pequeña no corre la misma suerte y la guerra abierta que había entre ellos todavía sigue viva.

Kiko Rivera desvela quién de sus hermanos es el favorito

El DJ ha sido transparente con Bertín Osborne en 'El show de Bertín', de Canal Sur, y ha hablado abiertamente sobre su familia y acerca de cuál de sus hermanos es su favorito. El colaborador televisivo parece tenerlo claro. Entre Cayetano Rivera, Francisco Rivera -hermanos por parte de padre- e Isa Pantoja -por parte de madre-, Cayetano es con quien congenia mejor.

Kiko y Cayetano Rivera no vivieron una infancia juntos ya que, como el propio hijo de Isabel Pantoja ha recordado, ambos hermanos se conocieron durante la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, cuando el descendiente de la tonadillera tenía 14 años y ni tan siquiera conocía de vista al torero. Fue entonces cuando este último se le acercó y le dijo: "Soy tu hermano". A partir de ese momento, el colaborador guarda mucho cariño al modelo.

Un apoyo para Kiko Rivera

Parece que Kiko Rivera ha encontrado en su hermano Cayetano un apoyo para sobrellevar los duros momentos que ha vivido con la familia de su madre, los cuales han estado llenos de peleas y reproches. El DJ todavía no ha tirado el hacha de guerra con su hermana y prueba de ello son estas palabras en las que asegura que Isa Pantoja no es la favorita de los tres hermanos: "Desde ese día hasta hoy pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano. De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero", confesó Rivera.