Kiko Rivera vuelve a colocar a su madre en el punto de mira tras dedicarle unas duras palabras. El DJ pasó junto a Jesús Calleja unos días en Nepal para la grabación de su programa y fue entonces cuando aprovechó para lanzar dardos envenenados contra Isabel Pantoja. Cabe señalar que la emisión se grabó en abril de 2021, unos meses posteriores a 'Cantora, la herencia envenenada', el especial que hizo temblar los cimientos de Telecinco.

Kiko Rivera y Jesús Calleja, en 'Planeta Calleja'

El hijo mayor de Pantoja habló en 'Planeta Calleja' de su adicción a las drogas: "Entre los 17,18 y 19 años fue cuando empecé a coquetear [...]. He tenido épocas de mi vida en las que he llegado a consumir a diario. He podido llegar a consumir hasta 4 y 5 gramos al día", confesó. Además, reprochó a su madre no haber estado pendiente de él cuando era joven.

"Mi madre no quería ver la enfermedad que tenía su hijo, yo empecé a contarle todas las cosas y mi madre decía que eso no era verdad, que mi hijo no es así. Yo decía que sí, 'tu hijo es así y posiblemente gran parte de que tu hijo sea así la tengas tú porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías haber estado'", sentenció. El cantante aseguró que la labor de un padre es "saber por dónde va su hijo", afirmando que si hubiera habido otras circunstancias no hubiera caído en ese mundo: "Quizás si hubiese estado más atenta de mí no hubiera tenido cientos de recaídas".

El artista recordó momentos de su juventud, en los que llegó a derrochar grandes cantidades de dinero, alrededor de 8 millones de euros. Siendo muy joven comenzó a trabajar haciendo bolos, por lo que conseguía altas sumas de dinero. Aun así, confiesa que se lo gastaba todo en divertirse. Dichas afirmaciones sorprendieron a Calleja, quien preguntó cómo se gastaba 100.000 euros en un fin de semana, a lo que respondió: "Mucha fiesta, estupefacientes a saco... Yo iba con 25 o 30 amigos y llegaba un fin de semana y decía: '¿dónde queréis ir?'. Todo. Putas, fiestas, todo. Vivía la vida como yo quería vivirla en ese momento".

El amor hacia su abuela

El andaluz habló con cariño de su padre, el torero Paquirri, explicando que tras el conflicto con su madre se habría refugiado en él: "Para mí, mi padre es el que me da fuerzas para pasar todo lo que estoy pasando.". Asimismo, dedicó unas emotivas palabras a su abuela, doña Ana: "Si quieres que hablemos de amor, tenemos que hablar de mi abuela, no de mi madre". El DJ continuó explicando la estrecha relación que mantenía con ella: "Ahí es donde he recibido yo el verdadero amor".