Koldo García rompe su silencio en 'Mañaneros 360': "Yo no grabo nada"

Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos y rostro clave en la presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo que implica al político ya mencionado, a Santos Cerdán León o Víctor de Aldama, entre otros,. En ella, la 'mano derecha' de Ábalos ha respondido a las afiladas y pertinentes preguntas de la periodista Carla Acuña, negando la mayor e insistiendo en que está siendo víctima de un complot contra él.

"Yo no grabo nada, la pregunta es: de esos 22.000 audios, solo hay 8 audios en los que la OCU interpreta que hay una irregularidad, ¿por qué dan los 21.992?", se preguntaba Koldo García, que solicitaba al Tribunal Supremo "el secuestro judicial cautelar e inmediato" de las grabaciones que le incautó la Guardia Civil en su domicilio. "Todavía no he visto ningún mensaje de WhatsApp que me incrimine", declaraba el exasesor de Ábalos.

Javier Ruiz, escuchando la entrevista a Koldo García en 'Mañaneros 360'

Sobre si ha "amagado" con publicar nuevos audios, Koldo García refutaba la cuestión de Acuña de forma rotunda. "Yo no he amagado con publicar absolutamente nada, lo que voy a dejar es que trabaje la justicia", insistía. "Aunque haya cometido algo incorrecto, ¿dónde están mis derechos?", se quejaba en directo, explicando que "en la historia de la democracia, no creo que haya habido persona o ser humano que haya tenido menos derechos que yo".

La periodista Carla Acuña le preguntaba entonces si debería haber más personas preocupadas por sus audios. "Cualquier persona que haya hecho algo incorrecto debe estar preocupada. No tengo conocimiento absolutamente de nada, pero tendrán que estar preocupados los que hayan hecho algo incorrecto", decía el investigado, dejando ver entre líneas que la trama podría salpicar a más gente.

Entre los titulares más destacados de Koldo García encontramos su negativa a haber recibido alguna mordida o haber amañado cualquier obra pública. El exasesor de Ábalos también ha puesto en duda la veracidad de las grabaciones durante toda la charla, mientras que sí ha admitido que es amigo de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. "Igual tiene algún amigo del PP, o quizá no", soltaba García sobre por qué la joven no ha declarado todavía en el Senado.

Carla Acuña entrevista a Koldo García en 'Mañaneros 360'

Su opinión sobre Santos Cerdán en la cárcel

Poco antes de terminar la entrevista en directo, Koldo García expresaba lo que le parecía la prisión provisional de Santos Cerdán. "Me parece una salvajada lo que han hecho con ese señor, personalmente, no entiendo por qué está en la cárcel", añadía. La última pregunta que Koldo García esquivó fue sobre una posible "trama navarra": "Ni te voy a contestar, pregúntame cosas serias, no tonterías, por favor".