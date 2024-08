'La Casa del Dragón' se marca un Paloma Cuesta con Daenerys Targaryen: ¿Quién sustituye a Emilia Clarke?

Por Redacción |

Esta noticia contiene spoilers

Daenerys Targaryen regresó al universo de 'Juego de Tronos' con su aparición en el último episodio de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. Pero, ¿era Emilia Clarke la que volvió a meterse en la piel de la Madre de Dragones en la visión de Daemon (Matt Smith) en Harrenhal? El episodio 'La mujer que debía reinar' (2x08) mostró al rey consorte su propia muerte y algunos flashes del futuro que está por venir, que los espectadores ya pudimos ver en la serie madre.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos'

Uno de los momentos más destacados de esta visión, que emocionó a los fieles de la ficción, fue. Daenerys de la Tormenta, La que no Arde, Rompedora de Cadenas y Madre de Dragones hizo acto de presencia justo después de meterse en la pira funeraria de Khal Drogo ( Jason Momoa ) con tres huevos de dragón. Fue en ese momento cuandocuando se pensaba que estaban petrificados.

Muchos espectadores se preguntaban si Emilia Clarke había vuelto a encarnar a su personaje o si se trataba de metraje reutilizado de 'Juego de Tronos'. La realidad es que es una secuencia inédita que fue grabada con la actriz Imogen Ruby Little ('El problema de los 3 cuerpos'), tal y como ella misma ha confirmado en sus redes sociales donde comparte algunas fotografías. "Cuidado con lo que decís porque estáis hablando con la madre de dragones. Ha sido un placer haberme unido al reparto de 'La Casa del Dragón' con un personaje tan icónico. Ha sido un honor darle vida aunque haya sido un minuto", afirma.

Una doble de Daenerys

La serie de Max recurrió al recurso de una doble sin mostrar su rostro, una práctica bastante habitual en ficciones que no pueden contar con el actor o actriz original que da vida a un personaje clave. Más allá de la industria estadounidense, en España hay numerosos casos en la historia reciente de nuestra televisión. 'Aquí no hay quien viva' siguió contando con Paloma Cuesta cuando Loles León decidió abandonar la comedia de Antena 3 por un desacuerdo económico, mientras que 'Cuéntame cómo pasó' recuperó puntualmente a los personajes de Inés (Irene Visedo) y Carlos Alcántara (Ricardo Gómez) sin contar con sus actores originales. ¿Veremos alguna vez a Emilia Clarke en 'House of the Dragon'?