'La Casa del Dragón' renueva por una tercera temporada antes del estreno de la segunda

HBO no abandonará Poniente en el futuro cercano. Tras el enorme éxito de 'Juego de Tronos', la cadena de pago consiguió expandir la franquicia en 2022 con el lanzamiento de la precuela 'La Casa del Dragón' y, tras dar luz verde a una segunda temporada que llegará en cuestión de días y a un segundo spin-off titulado 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', ahora se ha renovado la confianza en la historia de los Targaryen, que continuará con al menos una entrega más.

". Así ha comunicado la cuenta oficial de X de la serie su extensión por otra tanda más. De este modo, Warner Bros. Discovery recompensa a la ambiciosa ficción, cuyo debut fue el mejor de la historia de HBO . En aquel momento, el canal estadounidense ya actuó con rapidez y encargó la segunda temporada antes de emitir el segundo episodio, peroa los nuevos capítulos.

Como se expresa en el tuit, esa tercera temporada seguirá avanzando en la Danza de los Dragones, la guerra civil entre los Targaryen que dará sus primeros y sangrientos pasos en la segunda entrega. Por tanto, el encarnizado conflicto, como era de esperar, se dosificará a lo largo de varias entregas, aunque por el momento no se ha confirmado si esta tercera será la última o no. En cualquier caso, primero habrá que sumergirse en la segunda temporada, que arrancará en España el 17 de junio de la mano de Max y conectará directamente con la primera, ya que el traumático final de aquella desatará una cadena de represalias que estallará en un choque total.

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH