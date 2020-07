'La casa fuerte' finaliza su primera edición con una notable media de 19% de share

Jorge Javier y Sonsoles Ónega, presentadores de las galas de 'La casa fuerte'

Mayor fortaleza los jueves

Audiencias de 'La casa fuerte' en Telecinco Nº Gala Fecha Espectadores Share 1 J 11/06/2020 2.124.000 22,3% 2 D 14/06/2020 2.014.000 16,6% 3 J 18/06/2020 2.084.000 21,6% 4 D 21/06/2020 1.732.000 15,3% 5 J 25/06/2020 2.364.000 24,0% 6 D 28/06/2020 1.747.000 16,0% 7 J 02/07/2020 1.814.000 19,8% 8 D 05/07/2020 1.599.000 15,6% 9 J 09/07/2020 1.933.000 21,1% 10 D 12/07/2020 1.615.000 16,6% 11 J 16/07/2020 1.917.000 20,8% 12 D 19/07/2020 1.912.000 19,1% Media Junio - Julio 1.905.000 19,0%

Líder en diez de sus doce emisiones

Leticia Sabater y Yola Berrocal, ganadoras de 'La casa fuerte'

Telecinco pone fin a ' La casa fuerte ', uncon las que se estrenó en junio. Tras la cancelación de la segunda edición de ' GH Dúo ', en Mediaset España se vieron obligados a adelantar ' Supervivientes 2020 ' en el calendario televisivo para cubrir su oferta de entretenimiento. El adelanto dejaba un hueco al inicio del verano que quedaría compensado con la emisión de la Eurocopa 2020 , que a su veze imposibilitaba su convivencia con otro gran formato.Sin embargo, el, dejando de nuevo un hueco en la parrilla de Telecinco. La cadena decidió confiar en Bulldog TV, misma productora de 'Supervivientes', para desarrollar un nuevo programa con el que alargar el éxito de su programación hasta bien entrado el verano. Así nacióque ha destacado por no contar con las expulsiones habituales de los realities shows.Telecinco ha apostado por dos emisiones semanales de idéntico contenido, en lugar de denominar a una "gala" y, a la otra, "debate". Jorge Javier Vázquez Sonsoles Ónega se han alternado como presentadores del programa mientras Nuria Marín se ha convertido en la mano derecha de los concursantes. Tras unos 40 días,. Se sitúa por encima de la media de la cadena en junio (15,4%) y julio (14,9%, en el momento de publicación de este análisis).'La casa fuerte' ha contado con: en cada una de ellas se han resuelto asaltos entre los "asaltantes" viviendo en el jardín y los "residentes" que convivían dentro de la casa y acumulaban dinero en las pruebas. Sin embargo, las galas de los jueves presentadas por Jorge Javier Vázquez han destacado en fortaleza, en parte porque, en parte porque la entrega dominical no ha sido fraccionada con un previo, lo cual engrosa los datos de share al contabilizar las audiencias.El máximo de temporada corresponde a la. Se trata de la noche en la que Fani Carbajo descubrió que su propia familia le estaba acusando en el exterior de haber ejercido la prostitución. En el otro lado de la moneda,: la Gala 4 marcó mínimo de share (15,3%) y, la Gala 8, mínimo de espectadores (1.599.000). Esta última, a diferencia de la primera, sí logró liderar sobre la competencia.El reality de Mediaset se ha enfrentado a lo largo de su transcurso a la oferta cinematográfica en La 1 y Antena 3, a ' Pesadilla en la cocina ' y al cine dominical en laSexta y a ' The Blacklist ' y a ' Cuarto milenio ' en Cuatro., ya que en julio el cine de los jueves de La 1 fue sustituido por la ficción estadounidense ' This Is Us ' sin conseguir remontar sus audiencias. Paralelamente, la serie de Cuatro dio el relevo a la 15ª temporada de ' Mentes criminales '.Así las cosas,. La primera de las galas en las que no se impone coincide con el mínimo en share, es decir, con la Gala 4. Sucumbió ante " The Equalizer 2 " en La 1, que obtuvo un 15,4% de share y 2.262.000 espectadores. La otra emisión que. No obstante, el triunfo se lo llevó 'El peliculón' de Antena 3, que con " Mechanic: Resurrection " anotó un 15,7% de share y 2.122.000 espectadores y fue líder en franja de competencia directa.