Por Redacción | |

En el mes de enero de 2025, 'La isla de las tentaciones' de Telecinco ocupó las nueve primeras posiciones del ranking de las 20 emisiones más vistas de las cadenas en abierto. En el mes de febrero, Dos30 ha publicado el top 20 de emisiones en diferido, incluyendo también las cadenas de pago. Este cambio ha afectado al liderazgo del reality de Telecinco, arrebatándole el primer puesto con la película 'La infiltrada' en Movistar Plus+.

Ranking de emisiones en diferido

El largometraje promedia 736.000 espectadores en diferido, mientras que. Telecinco consigue un total de doce entradas en el ranking del top 20, tan solo por detrás de 'La infiltrada'.

Respecto a las ofertas de La 1 que han entrado en el top, 'La promesa', como suele ser habitual, destaca con tres episodios, mientras que la serie de 'Asuntos internos' también consigue entrar en la lista con sus dos capítulos de febrero, registrando 362.000 espectadores en uno y 349.000 espectadores en otro.

El debut de 'La vida breve'

'La infiltrada' de Movistar Plus+ no es lo único que la cadena de pago incluye en el top 20 emisiones en diferido, ya que el estreno de 'La vida breve' consigue entrar con 358.000 espectadores. Por último, el deporte también encuentra su hueco en el ranking en la Liga de Campeones por Movistar Plus+ gracias al partido del Manchester-Real Madrid de la Champions.