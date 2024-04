Por Fernando S. Palenzuela |

'La isla de las tentaciones' puso el broche final a su séptima edición con el tercer y último debate. Además de reunir a parejas como María y David y Ana y Borja, el programa había anunciado que tenía una bomba que podría poner fin a una de las parejas. Antes de revelarla, Sandra Barneda puso en fila a todos los chicos allí presentes y anunció que tenía que ver con uno de ellos.

Sandra Barneda, Álex Girona y Gabriella en 'El debate de las tentaciones'

Finalmente, el implicado era Álex , quien, según una información que Marta Peñate le había pasado al reality de Cuarzo,. En pantalla aparecía un mensaje de una chica llamada Alba que aseguraba que Álex había estado con ella cuando ya estaba saliendo con la que fue su tentadora. Además, se veía cómo se había grabado un vídeo con la chica. Sandra Barneda pedía a Álex y Gabriella que se sentaran en la mesa, pero. Según Álex, su novia sabía la historia y que la chica había dicho que se habían acostado.

Según el participante, la chica apareció en un bolo que hizo en una discoteca, se la encontró fuera fumando, donde grabaron el vídeo, y luego se metió en la zona vip en la que estaban. "Yo conocía la situación. Pienso que esa mujer, si se la puede llamar así...", decía Gabriella. "Sí, sí que se la puede llamar mujer", cortaba la presentadora. "Es una frikifan que ha querido un minuto de fama en la tele", continuaba la joven, que le daba total legitimidad a la palabra de su novio. No obstante, la seguridad en su pareja se resquebrajaba al conocer más detalles de esa noche.

El programa mostraba cómo la chica tenía una foto de Álex de espaldas en una habitación y cómo ambos estuvieron hablando porque se había dejado las llaves en su coche. "Yo le dije que si había hablado con ella y me dijiste que no. Te dije: 'háblale, que Álvaro Boix me está preguntando y me está diciendo que te has ido con ella', y tú me dijiste: 'no'". Para defenderse, Álex se sacó a un amigo suyo que se llama Juan Miguel y que, según decía, estaba implicado en todo lo que había ocurrido, pues se subió al coche de Álex junto a la chica del vídeo y otra más para ir a un hotel. "No la quiero liar", repetía Gabriella, que se mostraba enfadada con su novio. "Álex ni me ha contado nada del coche ni del hotel de mierda".

La confesión de Álex

Tras esto, 'El debate de las tentaciones' se marchaba a publicidad y, al regresar, Sandra Barneda explicaba que Gabriella se había ido de plató. Visiblemente emocionado, Álex confesaba que había metido la pata y quería que su novia regresara, para segundos después reconocer que había sido infiel. El participante se derrumbaba en directo y Barneda salía de plató para consolar a Gabriella. "Le pedí mucha confianza y confié en todo. Me dio igual la gente y confié en él. ¿Por qué no me lo dijo?", comentaba la joven.

Gabriella en 'El debate de las tentaciones'

"Tienes razón, me lo has dicho muchas veces, que te ha costado mucho confiar en alguien y ha sido en mí. Te he fallado, no tengo excusa ninguna (...), pero te juro que te quiero de verdad y estoy arrepentido de esta mierda", rogaba su perdón Álex. "Al final nadie lo hace (contar una infidelidad)", explicaba al asegurar que tenía miedo a perderla. "He estado cinco años con una persona mentirosa que se ha reído de mí desde el minuto 1 y cuando yo termino esa relación, que me ha costado mucho salir de ahí, yo no confío en nadie salvo en él", compartía la extentadora. "Tenía miedo de conocerlo y decir que tenía pareja por miedo a que me fallaran otra vez (...) Lo único que le pedí y que no le iba a perdonar era una infidelidad".

La presentadora indicaba que todavía había más por conocer y Álex preguntaba si hacía falta, pues le resultaba "violento". En los nuevos mensajes se escuchaba un audio en el que Álex intentaba encubrir lo que había hecho, justo antes de escribirle a Alba que no habían tenido nada por si tenía que pasarle una captura de la conversación a alguien. Álex explicaba que Gabriella recibía todas las semanas mensajes de que él se había ido con una chica tras un bolo, por lo que ponía en valor la confianza que su novia le había dado. Para más sorpresas, Alba entraba por videollamada para contar toda la verdad.

Alba entra por videollamada

"Nos enrollamos, nos fuimos a un hotel, de hecho sí estaba su amigo, pero vino con otra amiga que no era mía", relataba Alba. Esta explicaba la conversación que había tenido con Álex a la mañana siguiente e incluso revelaba cómo tenía él agregada a su novia en el teléfono. "Qué mala eres, Alba, hija", saltaba Álex. "Malo tú. Siempre culpando a las terceras personas", la defendía Naomi Asensi. Gabriella le reprochaba que no la hubiera llamado para contárselo, a lo que la aludida afirmaba que no podía porque ambos la tenían bloqueada y que lo que quería era que abriera los ojos.

Gabriella no sabia responderle a Sandra Barneda si iba a romper su relación por esta infidelidad, mientras que Álex era incapaz de controlar las lágrimas. "Siempre hay que escuchar el corazón, pero para bien", aconsejaba la presentadora. "Hay quien te sabe querer y hay quien aunque quieras no te sabe querer". "Me ha decepcionado, pero aun así le quiero mucho", decía Gabriella antes de fundirse en un abrazo con su novio.