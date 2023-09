Así es 'La Moderna': Las claves de la serie diaria para seguir los pasos de 'La Promesa'

Por Redacción |

Esta semana llegará la renovación definitiva de las tardes televisivas con los nuevos proyectos de La 1. La cadena pública estrena 'La plaza', con Jordi González, y 'La Moderna', sus dos grandes apuestas que buscan hacer frente a 'TardeAR' en Telecinco y 'Y ahora, Sonsoles' en Antena 3.

'La Moderna'

El programa de tertulia aterriza este mismo miércoles por la tarde, a las 18:30 con una potente entrevista a Terelu Campos , mientras que para la serie se ha preparado un lanzamiento por todo lo alto. La ficción diaria se verá en prime time a las 22:40 horas antes de saltar a su franja diaria, en la que, ya que se emitirá en su franja habitual, de 16:30 a 17:30 horas, dando paso después a la serie de Bambú.

Es en la nueva serie diaria en la que se centra este especial. Antes de su llegada a La 1, en FormulaTV analizamos su primer episodio y valoramos sus opciones de asentarse en un horario complicado. Repasamos también sus similitudes y diferencias con 'La Promesa' para ver si el tándem que forman ambos proyectos puede ser o no la opción elegida por los espectadores de las tardes.

Así es 'La Moderna'

Producida por Boomerang TV y Mediawan, 'Salón de té La Moderna' es la serie diaria inspirada en la novela 'Tea Rooms' de Luis Carnés, ambientada en 1930, con Matilde como protagonista. Su punto de partida es su búsqueda de trabajo desesperada para salvar a su familia de una difícil situación económica. Ni siquiera pueden pagar el alquiler tras la muerte del padre, lo que le anima a buscar un puesto en 'La Moderna', la tetería de moda en la Gran Vía madrileña.

La joven se reencontrará allí con Íñigo, su amor de la infancia, y uno de los responsables de las galerías en las que está el salón de té. Él también guarda muchos secretos y se encuentra en una situación sentimental complicada, que se agitará aún más con la llegada de Matilde. Las vivencias de la familia de la chica y de sus compañeros de trabajo también están muy presentes en la ficción.

'La Moderna'

Consigue encontrar su hueco

Uno de los puntos fuertes de la ficción es que consigue encontrar su hueco y diferenciarse en la época que muestra. La serie se ubica en 1930, en la Segundo República Española, un periodo que de entrada ya la distancia del resto de telenovelas en emisión, como es 'La promesa' (1913) y 'Amar es para siempre' (1984).

También es diferente a las series diarias que hemos visto en los últimos años, como 'Bandolera' o 'Acacias 38', ambientadas a finales del siglo XIX. Tan solo coincide con 'El secreto de Puente Viejo', de la que logra distanciarse en cuanto a ubicación, ya que la protagonizada en sus inicios por Megan Montaner se ubicaba en un pequeño pueblo y la nueva apuesta de La 1 es en una gran ciudad como la capital. De entrada, todo eso permite nuevas tramas, nuevos trasfondos históricos y nuevas oportunidades en los conflictos de los personajes.

Una ambientación también fuerte en los guiones

La serie también consigue trasladar al espectador hasta esa época histórica, pero no solo por los decorados y vestuario. 'La Moderna' recrea muy bien las preocupaciones y problemas de la época, que se reflejan en los sentimientos de los personajes. Es especialmente destacable que da mucho peso y protagonismo a uno de ellos, como es la falta de igualdad entre hombres y mujeres.

Sobre ese tema, consigue superar una misión complicada. Narra conflictos del momento, como es que, por ejemplo, a las mujeres no se les contratara si tenían pareja por no quedarse embarazadas, pero incluye un punto de vista reivindicativo. Para ello cuenta con un potente reparto femenino y unos personajes bien definidos que visibilizan estos hechos y que luchan contra ellos.

'La Moderna'

Se puede aprovechar del éxito de 'La Promesa'

En los últimos meses se ha producido un auténtico fenómeno. 'La Promesa' se ha consolidado en las tardes como un éxito de La 1. Eso hace inevitable pensar que 'La Moderna' podría o no seguir su camino. Para ello, lo idóneo sería que la serie de estreno consiguiese capturar al mismo público que ve a su ficción hermana, pero al mismo tiempo que no sea una copia y no, no lo es.

Si nos centramos en las diferencias, hay suficientes. El ubicarse en épocas diferentes ya les permite que de apariencia sean diferentes y que también los conflictos y la manera de actuar de los personajes sea muy distinta. A ello se suma que los conflictos sociales entre ambas son diferentes, ya que en la protagoniza por Ana Garcés se da mayor peso al poder familiar y a la diferencia entre amos y criados y en esta ficción se da más peso a las diferencias sociales entre géneros.

'La Moderna'

Ambas tienen también elementos en común. Fijándonos en su elenco, las dos cuentan con una joven como protagonista con la que es fácil empatizar y que tienen como punto de partida que vienen de un pasado complicado, que necesitan un trabajo y que tienen ganas de prosperar en su futuro. Las dos consiguen el cambio de aires que les trae también un amor imposible. A eso se le suma el espíritu rebelde de las protagonistas, los triángulos amorosos en los que se ven envueltas, las villanas fácilmente identificables a las que el público odiará o incluso las diferencias de clases sociales presentes en ambos proyectos.

Conclusiones

Con todo esto queda claro que 'La Moderna' tiene un reto mayúsculo en las tardes, como es mantenerse o acercarse al éxito de 'La Promesa', pero para ello tiene grandes puntos a favor. La buena situación de la parrilla de La 1, ocupar la franja de la ya veterana telenovela o las similitudes entre las bases de ambos proyectos pueden jugar a su favor.

Como en todo, su futuro quedará marcado no solo por los resultados de su estreno, sino en cómo evolucionan sus datos en las tardes. Mientras, deberá mostrar si sabe sorprender a los espectadores con giros atractivos y, teniendo en cuenta que una ficción de este tipo se puede alargar cientos de capítulos, pueda hacer que las historias de amor de sus protagonistas no decaigan y consigan mantener en vilo a la audiencia.