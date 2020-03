La Pelopony se salta la cuarentena: "Iré pagando multitas, pero voy pasar el día por el campo como una Diosa"

Mantener la cuarentena no es que sea importante, sino que es necesario para que esta terrible situación acabe cuanto antes. Es responsabilidad de todos, aunque lamentablemente hay personas que no se lo toman en serio haciendo que esta situación pueda alargarse cada vez más. Una de estas personas es La Pelopony, quien orgullosa de su decisión, ha salido a la calle a hacer deporte y está dispuesta a seguirlo haciendo.

La Pelopony, en su vídeo en Instagram

Paseando por la calle, ha contado sus sensaciones a través de Instagram: "Ya puedo subir los stories que me dé la gana porque ya me han multado los Mossos d'Esquadra y cuando me llegue, ya la pagaré", explica tranquilamente comunicando que "ahora voy a pasar todo el día por el campo como una Diosa". Ella se excusa diciendo que lleva días levantándose con unos "ataques de ansiedad que flipas", porque no puedes parar "en seco el corazón de un deportista" como ella. "Tenía el corazón fatal. Unos pinchazos que no he tenido en mi vida", añade.

¿Se puede ser más ridícula y egoísta? pic.twitter.com/m9FJUsnhLT — Érika Minetti (@erikaminettii) March 28, 2020

"Seguiré pagando multitas"

Por ello, su conclusión es: "Antes mi salud que el dinero". Además, en el vídeo se cachondea contando que "sí funciona este país: para multar y pedir dinero de la gente, sí; pero luego para estar preparados para la salud, no, nada", y critica el trabajo y la labor que están haciendo los cuerpos de seguridad durante el estado de alarma: "Hay que pagar el sueldo de ellos, los pobres, que están todo el día paseando, con su buen gimnasio en la Academia de Policía".

La Pelopony estaba angustiada en casa y tiene claro que lo que va a hacer es seguir "pagando multitas para estos desgraciados" y muy irónicamente critica: "Multada por hacer deporte, es que es lo más. Me encanta este país, es maravilloso". "¿Que me dé un ataque de ansiedad fuerte, tener que ir al hospital y coger ahí el coronavirus?", se pregunta en el vídeo ganándose infinidad de comentarios negativos por su comportamiento en estos momentos en los que hay que ser tan responsables. Esperemos que este mensaje no sirva a nadie para tomar ejemplo. Quedémonos en casa.

Rifirrafe con Raoul

Entre todos los que han reaccionado a este vídeo está Raoul Vázquez, quien ha destacado una de las frases que dice en el vídeo: "'Tengo corazón de deportista', pero si vas ahogaaaaaaaaaaaá". La Pelopony le ha respondido "Raul, ¿pero tú también sigues mi vida? ¡Otra fan más absoluta! ¡Ya no podrás vivir sin mí! Prepárate a sentir". El triunfito le ha pedido que no salga porque "puedes contagiarte y contagiar. Be safe. Yo también estoy ansioso por salir", a lo que la autora del vídeo ha contestado con este enigmático mensaje: "Pero yo estoy acabada y soy una friki, no puedes nombrarme. Estás desprestigiando tu carrera. Estaba ahogada porque llevaba 40 minutos corriendo, pabeitor. Que no veas la Pelopony. ¡Es de lo peor!".