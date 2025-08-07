'La promesa' enfrentará a Manuel y Leocadia y reencontrará a María Fernández y Samuel

Por Sandra Alcaide Barrón |

La promesa ' está aúncon el informe de ventas firmado por Pedro Farré. Mientras tanto, Catalina siente que nadie le comprende, pero aún con esas,, siempre y cuando sean consensuadas con Martina. Por otra parte,

Sin embargo, el marqués decide no tomar represalias contra él, mientras que María Fernández por fin obtiene noticias sobre Samuel. Por otro lado, Lope convence a Vera de que no contacte con su familia, a pesar de la añoranza que siente en estos momentos. Además, Cristóbal ha cabreado aún más a sus trabajadores, reorganizando sus días libres y prohibiéndoles nombrar a su antecesor, Rómulo Baeza.

Manuel, Toño y Enora en el taller de 'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

En el capítulo 651 de 'La promesa', que se emitirá el viernes 8 de agosto, Ángela se cabreará de manera drástica con su querido Curro por haber traído hasta el palacio al coronel Fuentes. Además, Manuel confrontará a Leocadia por su engaño con el informe de Pedro Farré, y a pesar de que esta intente manipularle, el heredero decidirá anular el acuerdo de venta del porcentaje de su empresa.

Por otra parte, Teresa y Lope estarán muy preocupados por Vera, al ver que tiene la mente en otro lado y no es capaz de realizar sus tareas con la profesionalidad que requieren; mientras que Cristóbal intentará que Curro le haga de "topo" dentro del servicio. Sin embargo, este no venderá a sus compañeros ante el mayordomo. Por otro lado, Lorenzo se sentirá muy incómodo con el traslado del coronel Fuentes a La Promesa.

Lope conversando con Teresa en 'La promesa'

El matrimonio de los condes de Campos y Luján volverá a verse inmerso en un nuevo enfrentamiento debido a una llamada de Catalina al barón de Valladares. Por otra parte, Martina buscará en Ángela consejo para saber cómo gestionar de la mejor forma su parte de La Promesa. Mientras tanto, María Fernández encontrará de nuevo la esperanza. La doncella se reencontrará de nuevo con Samuel, aunque no de la manera más idílica para ella.