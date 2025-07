'La promesa' extrañará la falta de curiosidad de Vera respecto a su propia familia

Por Redacción |

¿Qué ocurrirá en el capítulo del viernes?

El Tour de Francia sigue alterando puntualmente la parrilla de TVE. En esta semana, ha provocado que el jueves 24 de julio no hubiese entrega de ' La promesa ', lo que seguro que hace que los espectadores reciban con más ganas si cabe el nuevo capítulo. Para ir abriendo boca, Vamos a conocer todosen La 1.

Afortunadamente, Rafaela ya estará recuperada, pero Catalina no piensa olvidar que la vida de su hija estuvo en serio peligro. Por ello, decidirá enfrentarse al barón de Valladares dejándole claro que no va a claudicar y que no teme sus amenazas.

Catalina y Adriano, en el capítulo 641 dde 'La promesa'

Cristóbal no bajará la guardia respecto al funcionamiento del servicio y, tras hablar con Lope, considerará la posibilidad de devolverlo a su puesto de lacayo y sacarlo de cocinas. Pero no es el único problema del cocinero: le extrañará mucho la falta de curiosidad de Vera respecto a su propia familia. ¿Conseguirá averiguar la razón?

Curro no solo está preocupado porque Ángela quiera seguir investigando los papeles de Lorenzo, sino que, harto de aguantar la presión del capitán, se enfrenta a él de forma tan violenta que Lorenzo toma una decisión drástica. ¿De qué se trata esta vez?

Simona y Candela, en 'La promesa'

Y todas estas no serán las únicas tramas con las que 'La promesa' cerrará sus tramas, pues aún queda otra más. Enora seguirá interrogando a Toño sobre el pasado de Manuel, quien les anunciará que Pedro Farré ya ha recibido el prototipo de motor que han construido. ¡Esperamos que sea el primero de muchos!